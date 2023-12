Crash king 2023: Marc Márquez com um recorde pessoal

Ao longo dos 20 fins-de-semana de GP da época de 2023, foram contabilizadas 1012 quedas em todas as classes, a maioria das quais no MotoGP - e em particular para os pilotos de fábrica da Repsol Honda, Marc Márquez e Joan Mir.

Um total de 358 acidentes foram registados nas estatísticas oficiais de acidentes para a classe de MotoGP de 2023, uma média de 17,9 por fim de semana de corrida. Pelo menos a taxa de acidentes caiu significativamente em comparação com o primeiro trimestre da época. Nos primeiros cinco Grandes Prémios com o novo formato de sprint, ainda se registou uma média de 22,8 acidentes por fim de semana de MotoGP.

No entanto, a categoria rainha continuou a ser a categoria com mais acidentes em 2023. Houve 344 acidentes na categoria Moto2 e mesmo na frequentemente turbulenta classe de entrada Moto3, os pilotos caíram com menos frequência, 310 vezes para ser mais preciso.

Em comparação, os números de acidentes da temporada de 2022, que também teve 20 Grandes Prémios: 335 acidentes no MotoGP (uma média de 16,7 por evento), 428 no Moto2 (21,4 por evento) e 343 no Moto3 (17,5 por evento).

As vítimas mais frequentes em 2023 foram os pilotos da Repsol Honda: Marc Márquez já estava na liderança do inglório ranking dos reis das quedas na pausa de verão, apesar de ter falhado completamente os Grandes Prémios de Las Termas, Austin e Jerez depois da lesão no polegar em Portimão e de também ter falhado as corridas principais em Sachsenring e Assen.

De acordo com as suas próprias declarações, o espanhol de 30 anos correu deliberadamente menos riscos após a pausa, mas no final da sua última época com a RC213V, ainda tinha um recorde pessoal de 29 quedas, que o oito vezes campeão do mundo gostaria certamente de ter evitado. No entanto, ele já havia acumulado 27 acidentes em 2017. O doloroso fim da sua era Honda foi a forte queda após a colisão com Jorge Martin na final em Valência.

Aliás, os reis das quedas nas classes mais pequenas, Aron Canet na Moto2 e David Alonso na Moto3, ficaram aquém da marca de Márquez, com 24 e 23 quedas, respetivamente.

O companheiro de equipa de Marc este ano, Joan Mir, que falhou três Grandes Prémios em junho devido a uma lesão no dedo e que também só participou no final da época no Circuito Ricardo Tormo como espetador depois de uma queda prematura na FP1 devido a dores no pescoço, teve 24 quedas.

O estreante Augusto Fernández da GASGAS Factory Racing Tech3 Team e o estreante da Aprilia Aleix Espargaró partilham o terceiro lugar no ranking dos reis das quedas com 23 quedas cada um, com o espanhol de 34 anos a cair cinco vezes só no GP da Malásia (quatro vezes apenas numa sexta-feira completamente desastrada em Sepang).

Dos pilotos regulares, Pecco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Maverick Viñales (Aprilia) provaram ser particularmente resistentes, com apenas sete quedas cada. A mancha para o campeão do mundo: Bagnaia registou cinco delas nas corridas principais, o que significou cinco zeros.

Acidentes de MotoGP na temporada de 2023 (excluindo testes):

Marc Márquez, Honda, 29

Joan Mir, Honda, 24

Aleix Espargaró, Aprilia, 23

Augusto Fernández, KTM, 23

Alex Márquez, Ducati, 21

Jack Miller, KTM, 21

Marco Bezzecchi, Ducati, 20

Pol Espargaró, KTM, 16

Luca Marini, Ducati, 16

Jorge Martin, Ducati, 16

Brad Binder, KTM, 15

Miguel Oliveira, Aprilia, 15

Johann Zarco, Ducati, 15

Enea Bastianini, Ducati, 13

Di Giannantonio, Ducati, 13

Raúl Fernández, Aprilia, 13

Takaaki Nakagami, Honda, 12

Fabio Quartararo, Yamaha, 9

Alex Rins, Honda, 8

Pecco Bagnaia, Ducati, 7

Franco Morbidelli, Yamaha, 7

Maverick Viñales, Aprilia, 7

Stefan Bradl*, Honda, 3

Iker Lecuona*, Honda, 3

Michele Pirro*, Ducati, 3

Jonas Folger*, KTM, 2

Lorenzo Savadori*, Aprilia, 2

Danilo Petrucci*, Ducati, 1

Takahashi Takumi*, Honda, 1

Dani Pedrosa*, KTM, 0

Cal Crutchlow*, Yamaha, 0

Álvaro Bautista*, Ducati, 0



*= pilotos suplentes/wildcard