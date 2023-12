Paolo Bonora (Aprilia) : "Les objectifs 2023 ne sont pas atteints".

En 2022, Aprilia a remporté neuf podiums (6x Espargaró, 3x Viñales), dont la toute première victoire en MotoGP à Termas de Río Hondo grâce au capitaine Aleix Espargaró. Le vétéran espagnol a même pris brièvement la tête du championnat du monde des pilotes et s'est mêlé à la lutte pour le titre pendant une grande partie de la saison, avant que la tournée outre-mer de l'automne n'entraîne une chute et qu'Aleix Espargaró ne perde la troisième place du championnat du monde au profit d'Enea Bastianini avec son seul abandon de l'année 2022 à Valence.

Pourtant, les attentes pour 2023 étaient élevées. Espargaró a certes remporté deux victoires très applaudies à Silverstone et à son domicile de Barcelone, mais il n'a jamais joué de rôle dans la lutte pour le championnat du monde cette année. Sixième du championnat du monde avec trois podiums au total, il n'a devancé son coéquipier Viñales que de deux points (également avec trois podiums en GP).

Paolo Bonora, Race Manager chez Aprilia Racing, a déclaré rétrospectivement à motogp.com: "Pour être tout à fait honnête, cela n'a pas été une très bonne année pour nous - probablement parce que nous avions commencé la saison avec des attentes trop élevées. Nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés, malgré de bonnes courses à Barcelone et à Silverstone".

Un gros point faible est connu : La RS-GP ne fonctionne pas encore assez bien sur les circuits "stop-and-go". "Sur certains tracés spécifiques, nous sommes si bons, par exemple sur les tracés avec des virages rapides comme à Barcelone ou Silverstone", a envoyé Bonora en avant. "Mais nous devons améliorer la moto pour les phases de freinage difficiles. Surtout lorsque l'on atteint une vitesse élevée en ligne droite, que l'on doit freiner la moto, tourner et ensuite se redresser et accélérer le plus rapidement possible. Dans cette situation, nous devons nous améliorer par rapport à nos rivaux".

Bonora a donné une bonne note à ses pilotes d'usine. "Aleix a réalisé une première partie de saison et une course magnifiques à Barcelone, tout comme Maverick, et nous avons remporté une superbe victoire à Silverstone", a-t-il félicité le vétéran de 34 ans. "En deuxième partie de saison, nous n'avons probablement pas bien adapté la moto aux nouvelles conditions que nous avons rencontrées. Nous sommes heureux avec le pilote, mais nous devons être beaucoup plus constants et rapides pour lui donner la confiance dont il a besoin".

Concernant Viñales, Bonora a constaté après sa deuxième saison complète sur la RS-GP : "Il s'est beaucoup amélioré, séance après séance et course après course. Il parvient désormais à être plus constant lors des départs - et l'on sait qu'en MotoGP, il est indispensable d'être aux avant-postes au premier virage pour obtenir un bon résultat. Ses commentaires ont été très utiles pour Aprilia. Son style de pilotage est certainement très différent de celui d'Aleix, mais nous savons où des améliorations sont nécessaires".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.