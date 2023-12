Paolo Bonora (Aprilia): "Gli obiettivi per il 2023 non sono stati raggiunti".

Nel 2022, Aprilia ha raccolto un totale di nove podi (6x Espargaró, 3x Viñales), tra cui la prima vittoria in assoluto nella MotoGP a Termas de Río Hondo grazie al capitano Aleix Espargaró. Di conseguenza, il veterano spagnolo ha persino guidato per un breve periodo il Campionato Piloti ed è stato in lotta per il titolo per gran parte della stagione, prima che la tournée autunnale all'estero portasse a un crollo e Aleix Espargaró perdesse il terzo posto nel Campionato del Mondo a favore di Enea Bastianini con il suo unico ritiro del 2022 a Valencia.

Tuttavia, le aspettative per il 2023 erano alte. Sebbene Espargaró abbia ottenuto due acclamate vittorie a Silverstone e nella gara di casa a Barcellona, quest'anno non ha mai avuto un ruolo nella lotta per il Campionato del Mondo. Finendo sesto nel Campionato del Mondo con un totale di tre podi, ha concluso con soli due punti di vantaggio sul suo compagno di squadra Viñales (anch'egli con tre podi nelle gare del GP).

Guardando al passato, Paolo Bonora, Race Manager di Aprilia Racing, ha dichiarato a motogp.com: "Onestamente, non è stato un anno positivo per noi, probabilmente perché abbiamo iniziato la stagione con aspettative troppo alte. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, nonostante le buone gare di Barcellona e Silverstone".

Un grande punto debole è noto: La RS-GP non funziona ancora abbastanza bene sulle piste stop-and-go. "Siamo molto bravi su alcuni tracciati speciali, ad esempio su quelli con le curve veloci come a Barcellona o Silverstone", ha detto Bonora. "Ma dobbiamo migliorare la moto nelle fasi di frenata più brusche. Soprattutto quando si raggiunge un'alta velocità sul rettilineo, si deve frenare la moto, girare e poi raddrizzare e accelerare di nuovo il più velocemente possibile. In questa situazione, dobbiamo migliorare rispetto ai nostri avversari".

Bonora ha dato una buona pagella ai suoi piloti ufficiali. "Aleix ha fatto una prima parte di stagione meravigliosa e una gara stupenda a Barcellona, così come Maverick, e abbiamo ottenuto una grande vittoria a Silverstone", ha detto, elogiando il veterano 34enne. "Nella seconda parte della stagione, probabilmente non abbiamo impostato la moto in modo corretto per le nuove condizioni che abbiamo trovato. Siamo soddisfatti del pilota, ma dobbiamo essere molto più costanti e veloci per dargli la fiducia di cui ha bisogno".

Commentando Viñales dopo la sua seconda stagione completa sulla RS-GP, Bonora ha detto: "È migliorato molto, sessione dopo sessione e gara dopo gara. Ora riesce a essere più costante nelle partenze, e si sa che in MotoGP è un prerequisito essere nelle prime posizioni alla prima curva per ottenere un buon risultato. I suoi commenti sono stati molto utili per Aprilia. Il suo stile di guida è certamente molto diverso da quello di Aleix, ma sappiamo dove è necessario migliorare".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.