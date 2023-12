Paolo Bonora (Aprilia): "Os objectivos para 2023 não foram alcançados"

Apesar da histórica vitória de uma dupla no GP da Catalunha, a Aprilia ficou aquém das expectativas na classificação geral do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 com Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Esta opinião é também partilhada em Noale.

Em 2022, a Aprilia arrecadou um total de nove pódios (6x Espargaró, 3x Viñales), incluindo a primeira vitória de sempre no MotoGP em Termas de Río Hondo graças ao capitão Aleix Espargaró. Como resultado, o veterano espanhol chegou mesmo a liderar brevemente o Campeonato de Pilotos e esteve na luta pelo título durante grande parte da época, antes de a digressão pelo estrangeiro no outono ter provocado uma quebra e Aleix Espargaró ter perdido o terceiro lugar no Campeonato do Mundo para Enea Bastianini com a sua única desistência de 2022 em Valência.

No entanto, as expectativas para 2023 eram elevadas. Embora Espargaró tenha conseguido duas vitórias muito aclamadas em Silverstone e na sua corrida caseira em Barcelona, nunca desempenhou um papel na luta pelo Campeonato do Mundo este ano. Terminando em sexto lugar no Campeonato do Mundo com um total de três subidas ao pódio, terminou apenas dois pontos à frente do seu companheiro de equipa Viñales (também com três subidas ao pódio nas corridas de GP).

Olhando para trás, Paolo Bonora, Diretor de Corrida da Aprilia Racing, disse ao motogp.com: "Para ser honesto, não foi um ano muito bom para nós - provavelmente porque começámos a época com expectativas demasiado altas. Não atingimos os objectivos a que nos tínhamos proposto, apesar das boas corridas em Barcelona e Silverstone."

Uma grande fraqueza é conhecida: O RS-GP ainda não funciona suficientemente bem nas pistas de pára-arranca. "Somos muito bons em certos traçados especiais, por exemplo, nos traçados com curvas rápidas como em Barcelona ou Silverstone", disse Bonora. "Mas precisamos de melhorar a mota para as fases de travagem bruscas. Especialmente quando atingimos uma velocidade elevada na reta, temos de travar a moto, virar para dentro e depois endireitar e acelerar novamente o mais rapidamente possível. Nesta situação, temos de melhorar em relação aos nossos rivais."

Bonora deu aos seus pilotos de fábrica um bom boletim informativo. "O Aleix teve uma primeira metade da época maravilhosa e uma corrida maravilhosa em Barcelona, tal como o Maverick, e conseguimos uma grande vitória em Silverstone," disse, elogiando o veterano de 34 anos. "Na segunda metade da época, provavelmente não preparámos a moto adequadamente para as novas condições que encontrámos. Estamos contentes com o piloto, mas precisamos de ser muito mais consistentes e rápidos para lhe dar a confiança de que precisa."

Comentando sobre Viñales após a sua segunda época completa com a RS-GP, Bonora disse: "Ele melhorou muito, sessão após sessão e corrida após corrida. Está agora a conseguir ser mais consistente nas partidas - e é bem sabido que no MotoGP é um pré-requisito estar nas posições da frente na primeira curva para conseguir um bom resultado. Os seus comentários foram muito úteis para a Aprilia. O seu estilo de pilotagem é certamente muito diferente do de Aleix, mas sabemos onde são necessárias melhorias."

Resultados corrida de MotoGP Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.