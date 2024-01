MotoGP 2024: El nuevo sistema de "Concesiones" al detalle

Todos los implicados estaban de acuerdo en un punto: por el bien del espectáculo, había que echar una mano a las fábricas japonesas en apuros con concesiones. Sin embargo, sólo después de un largo ir y venir, la asociación de fabricantes MSMA aprobó finalmente una solución de compromiso que, además, otorga a KTM y Aprilia ciertas ventajas frente a la dominante armada Ducati.

Esto se debe a que los puntos obtenidos por los constructores en la temporada 2023 se utilizarán como base para el cálculo del porcentaje, en base al cual cada una de las cinco fábricas representadas en MotoGP será asignada a uno de los cuatro nuevos grupos de rendimiento (A, B, C y D) con las correspondientes restricciones y privilegios para el inicio de la temporada 2024.

En una temporada con 20 Grandes Premios, un fabricante podría sumar un máximo de 740 puntos en la clasificación de constructores, en la que sólo cuenta el piloto mejor clasificado de una fábrica (20 carreras principales con 25 puntos para el ganador y 20 sprints con 12 puntos para el vencedor). Sin embargo, debido a que el Tissot Sprint de Phillip Island fue víctima de la lluvia y el viento, la base de cálculo son 728 puntos (740-12 por el sprint cancelado).

Ducati ha ganado el Campeonato del Mundo de Constructores 2023 con 700 puntos, lo que significa que la fábrica italiana de Borgo Panigale ha obtenido un 96,15%, lo que sitúa claramente a Ducati en el primer grupo (Clasificación A a partir del 85%).

Con 373 puntos, KTM tiene una puntuación del 51,24%, mientras que Aprilia tiene 326 puntos y una puntuación del 44,78%. Esto sitúa a estos dos fabricantes en el tercer grupo (Clasificación C entre el 35 y el 60 por ciento).

Yamaha consiguió 196 puntos, lo que supone sólo el 26,92 por ciento del máximo posible de puntos de constructores en 2023, mientras que Honda consiguió 185 puntos o el 25,41 por ciento, lo que significa que los fabricantes japoneses comenzarán la nueva temporada en el cuarto grupo con más concesiones (rango D con menos del 35 por ciento).

Estas restricciones y concesiones se aplican en los respectivos grupos:

Clasificación A (actualmente sólo Ducati)

Este grupo incluye a los fabricantes más exitosos que han conseguido no menos del 85% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato del Mundo de Constructores.



Neumáticos de prueba: 170

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 0

Motores por temporada: 7 u 8 (dependiendo del número de GPs, menos o más de 21)

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación B (actualmente nadie)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido entre el 60% y el 85% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 190

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 3

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación C (actualmente KTM y Aprilia)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido entre el 35% y el 60% del máximo de puntos disponibles en el Campeonato del Mundo de Constructores.



Neumáticos de prueba: 220

Pruebas privadas: sólo para los pilotos de pruebas

Número de circuitos de pruebas de GP: 3

Comodines: 6

Motores por temporada: 7 u 8

Desarrollo de motores congelado

Actualizaciones aerodinámicas: 1

Clasificación D (actualmente Honda y Yamaha)

Este grupo incluye a los fabricantes que han conseguido menos del 35% de los puntos posibles en el Campeonato de Constructores.



Neumáticos de prueba: 260

Pruebas privadas: Libres (cualquier piloto en cualquier momento, incluidos los pilotos titulares y los pilotos de los equipos cliente del fabricante; incl. prueba de shakedown; sin embargo, no se permite a nadie probar en el mismo circuito de GP en las dos semanas anteriores a un Gran Premio).

Número de circuitos de pruebas de GP: sin restricciones

Comodines: 6*.

Motores por temporada: 9 o 10

Desarrollo de motores no congelado desde el inicio de la temporada

Actualizaciones aerodinámicas: 2**



*= Comodines no afectados por la "congelación de las especificaciones del motor"; máximo tres comodines antes y máximo tres después de las vacaciones de verano

**= debe suprimirse una de las "especificaciones aerodinámicas" más antiguas

Revisión semestral de la situación

Sin embargo, los primeros cambios en la composición de estos grupos pueden producirse ya al comienzo de las vacaciones de verano de 2024. A partir de la mitad de los puntos de la temporada 2023 y de la primera mitad de la temporada 2024, se revisarán entonces los porcentajes.



Esto se debe a que los requisitos para las "concesiones" se revisarán en dos momentos con efecto inmediato:

Ventana 1: Del primer al último evento de la temporada.

Ventana 2: Desde el primer evento después de las vacaciones de verano hasta el último evento antes de las vacaciones de verano de la temporada siguiente.

Si un fabricante cambia de categoría después de las vacaciones de verano, ocurrirá lo siguiente con efecto inmediato:

La "asignación de neumáticos de prueba" se reduce/aumenta inmediatamente de acuerdo con el nuevo grupo. A menos que el fabricante ya haya utilizado más neumáticos de los permitidos en el nuevo grupo (rango).

Pruebas privadas con o sin pilotos contratados, en función del nuevo rango.

Pruebas en cualquier circuito GP. O el fabricante designa tres circuitos de pruebas para el resto de la temporada.

Las inscripciones de wildcards se reducirán/aumentarán inmediatamente en función del nuevo grupo (esto incluye la cancelación de cualquier wildcard que ya haya sido aprobado).

Las actualizaciones aerodinámicas permitidas se reducirán/aumentarán inmediatamente según el nuevo grupo. A menos que el fabricante ya haya utilizado más de las permitidas en el nuevo grupo (rango).

Si el rango C cambia a D: El número de motores se incrementa con efecto inmediato; al mismo tiempo, el desarrollo del motor deja de estar congelado. La especificación del motor es libre. Se autoriza una actualización aerodinámica adicional; una debe eliminarse.

Para la próxima temporada: