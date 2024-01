MotoGP 2024 : le nouveau système de "concessions" en détail

Tous les participants étaient d'accord sur un point : pour le bien du spectacle, il fallait aider les usines japonaises en difficulté en faisant des concessions. Ce n'est qu'après de longues tergiversations qu'une solution de compromis a finalement été approuvée au sein de l'association des constructeurs MSMA, permettant à KTM et Aprilia de bénéficier de certains avantages par rapport à l'armada dominante de Ducati.

En effet, le nombre de points obtenus par les constructeurs lors de la saison 2023 servira de base au calcul du pourcentage sur la base duquel chacune des cinq usines représentées en MotoGP sera classée, pour le début de la saison 2024, dans l'un des quatre nouveaux groupes de performance (A, B, C et D) avec les restrictions et les privilèges correspondants.

Au cours d'une saison de 20 Grands Prix, le nombre maximum de points qu'un constructeur pouvait obtenir dans le classement des constructeurs, dans lequel seul le pilote le mieux classé d'une usine compte, était de 740 (20 courses principales avec 25 points pour le vainqueur et 20 sprints avec 12 points pour le vainqueur). Mais comme le sprint Tissot de Phillip Island a été victime de la pluie et du vent, ce sont 728 points qui servent de base de calcul (740-12 pour le sprint annulé).

Ducati a remporté le championnat du monde des constructeurs 2023 avec 700 points, le rendement de l'usine italienne de Borgo Panigale est donc de 96,15 pour cent - ce qui place clairement Ducati dans le premier groupe (Rank A à partir de 85 pour cent).

Avec 373 points, KTM obtient un rendement de 51,24% et Aprilia, avec 326 points, un rendement de 44,78%. Ces deux constructeurs font donc partie du troisième groupe (rang C entre 35 et 60 pour cent).

Yamaha a récolté 196 points, soit seulement 26,92 pour cent des points constructeurs maximums possibles en 2023, et Honda 185 points, soit 25,41 pour cent, ce qui fait que les constructeurs japonais commencent la nouvelle saison dans le quatrième groupe avec le plus de concessions (rang D avec moins de 35 pour cent).

Ces restrictions ou concessions s'appliquent dans les groupes respectifs :

Rang A (pour l'instant uniquement Ducati)

Dans ce groupe se retrouvent les constructeurs les plus performants, qui ont obtenu pas moins de 85 pour cent des points maximums disponibles dans le championnat du monde des constructeurs.



Pneus d'essai : 170

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 0

Moteurs par saison : 7 ou 8 (en fonction du nombre de GP, moins ou plus de 21).

Développement des moteurs gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank B (personne pour le moment)

Les constructeurs qui ont obtenu entre 60 et 85% des points possibles au championnat du monde des constructeurs se retrouvent dans ce groupe.



Pneus d'essai : 190

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 3

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank C (actuellement KTM et Aprilia)

Dans ce groupe se retrouvent les constructeurs qui ont obtenu entre 35 et 60 pour cent du maximum de points disponibles dans le championnat du monde des constructeurs.



Pneus d'essai : 220

Tests privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 6*

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank D (actuellement Honda et Yamaha)

Les constructeurs qui ont obtenu moins de 35% des points possibles au championnat du monde des constructeurs se retrouvent dans ce groupe.



Pneus d'essai : 260

Essais privés : libres (tout pilote à tout moment, y compris les pilotes titulaires et les pilotes des équipes clientes du constructeur ; y compris les essais de shakedown ; en revanche, personne n'est autorisé à effectuer des essais sur le même circuit GP au cours des deux semaines précédant un Grand Prix).

Nombre de pistes d'essai GP : aucune limite

Cartes sauvages : 6*.

Moteurs par saison : 9 ou 10

Développement des moteurs non gelé à partir du début de la saison

Mises à jour aéro : 2**.



*= wildcards non concernées par le "gel des spécifications moteur" ; maximum trois wildcards avant et maximum trois après la pause estivale

**= doit supprimer une des anciennes "spécifications aéro".

Examen semestriel du statut

Dès le début de la pause d'été 2024, il pourrait toutefois y avoir les premiers changements dans la composition de ces groupes. Sur la base de la moitié des points de la saison 2023 et de la première moitié de la saison 2024, les pourcentages seront alors réexaminés.



En effet, à partir de maintenant, les conditions pour les "concessions" seront vérifiées à deux moments :

Fenêtre 1 : du premier au dernier événement de la saison.

Fenêtre 2 : du premier événement après la pause estivale jusqu'au dernier événement avant la pause estivale de la saison suivante.

Si un constructeur modifie son classement après la pause estivale, l'effet est immédiat :

La "test tyre allowance" est immédiatement réduite/augmentée en fonction du nouveau groupe. Sauf si le constructeur a déjà utilisé plus de pneus que ce qui est autorisé dans le nouveau groupe (rank).

Essais privés avec ou sans pilotes titulaires (contracted riders), selon le nouveau rank.

Tests sur n'importe quel circuit GP. Ou le constructeur nomme trois circuits d'essai pour le reste de la saison.

Les engagements par wildcard seront immédiatement réduits/augmentés en fonction du nouveau groupe (ce qui inclut la suppression des éventuelles wildcards déjà approuvées).

Les mises à jour aéro autorisées seront immédiatement réduites/augmentées en fonction du nouveau groupe. Sauf si le constructeur en a déjà utilisé plus que ce qui est autorisé dans le nouveau groupe (rank).

Si le Rank C change en D : Le nombre de moteurs est augmenté avec effet immédiat ; en même temps, le développement des moteurs n'est plus gelé. Les "engine specification" sont libres. Pour cela, une mise à jour aéro supplémentaire est autorisée ; une doit être éliminée.

Pour la saison suivante :