Los neumáticos de Martin en Qatar: Michelin contraataca, Pramac espera

Después de que Jorge Martín sólo cruzara la línea de meta en décima posición en el GP de Qatar y de que en su decepción inicial hablara incluso de que le habían robado el título por culpa de un neumático duro como una roca, Michelin recibió muchas críticas.

Piero Taramasso, responsable de las dos ruedas del fabricante francés de neumáticos, ha vuelto a pronunciarse al respecto: "Hemos analizado el proceso de producción, el control de calidad y las rutas de transporte, el historial del neumático, si se había calentado antes o no. No había ningún problema con la producción o la calidad. Eso está claro. Un neumático que no funciona no funciona en la vuelta de calentamiento y te lleva a ser un segundo más lento en la primera vuelta", dijo el italiano en una entrevista concedida al reputado diario deportivo "La Gazzetta dello Sport".

Martin también fue más lento que en su victoria al sprint de la tarde anterior. Taramasso, sin embargo, subrayó: "Las seis o siete primeras vueltas fueron buenas, de la cuarta a la séptima rueda con los tiempos de Bagnaia. La salida le sale mal, pero recupera tres o cuatro puestos. Si el neumático no funciona, no se puede hacer eso. El resto son factores de la carrera que provocan la caída del neumático trasero, y luego del delantero, lo que le hace ser un segundo más lento al final".

Taramasso no ve problemas en el control de calidad, como sugieren las repetidas quejas sobre neumáticos cuyo rendimiento no cumplía las expectativas. "Eso no es cierto. Invito a todo el mundo - pilotos, técnicos, periodistas - a venir a Francia y ver dónde y cómo se fabrican los neumáticos. Hacemos enormes esfuerzos para garantizar el máximo control de calidad y estar seguros de que los neumáticos funcionan. No queremos mala publicidad, queremos pilotos satisfechos. No invertimos millones para que nos culpen".

Se trata de inversiones de decenas de millones. "Intentamos producir neumáticos perfectos, aunque puede haber una variación en un proceso industrial, pero está en el rango de una a dos décimas de segundo, dentro de una ventana de tolerancia muy estrecha. Estamos hablando de neumáticos que se utilizan en condiciones extremas. No son neumáticos para la carretera, que funcionan igual de bien a 1,7 o 2,2 bares, sino neumáticos de un nivel tecnológico altísimo, que soportan temperaturas de 150 grados y 350 km/h. Son como una goma elástica y pueden utilizarse en condiciones extremas. Son como una goma elástica y reaccionan en función de la carga. Sin embargo, una desviación de una o dos décimas no significa que el neumático sea defectuoso", subraya el responsable de las dos ruedas de Michelin.

Según Taramasso, las críticas son a menudo infundadas. "Se oye hablar de conspiraciones, de neumáticos malos distribuidos deliberadamente... Eso es absurdo. Echar la culpa a los neumáticos es la excusa más fácil. Es una pena que nadie se diera cuenta de los 36 récords, o de que elegimos los compuestos adecuados en superficies nuevas como en Indonesia, Qatar o Valencia. Este es un buen resultado que pocos han visto".

El director del equipo Pramac, Gino Borsoi, contraatacó cuando le preguntaron sus colegas españoles de "AS". "Martin seguro que no olvidó cómo se pilota una moto de un día para otro en Qatar. Cuando un piloto como él acaba décimo es porque algo ha pasado. Sostengo que Taramasso es muy inteligente y sabe que este resultado no es fruto de una mala o peor actuación de Jorge en comparación con otras carreras. No se puede ganar el sábado y acabar décimo al día siguiente con la misma puesta a punto de la moto. Eso es imposible".

La carrera principal en Lusail fue muy extraña, muy lejos del potencial real de Jorge. "Un análisis realizado por Pramac y Ducati demostró que no hubo errores ni problemas con el estilo de pilotaje y la puesta a punto de la moto", subraya el italiano.

Los campeones del mundo por equipos siguen esperando una respuesta exhaustiva del proveedor de neumáticos: "Se ha realizado un primer análisis de la construcción del neumático y Michelin dice que no hubo errores en su fabricación. Estamos de acuerdo, pero seguimos esperando un análisis completo un mes después de la carrera."

Borsoi tampoco quiere oír hablar de teorías conspirativas. "Las cosas pasan como pasan y a veces no podemos controlarlo todo por completo. Creo que fue un domingo desafortunado después de un sábado espectacular y ya está. En ningún momento pensamos que hubiera algo detrás".