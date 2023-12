Les pneus du Qatar de Martin : Michelin contre-attaque, Pramac attend

Lors de la phase décisive du championnat du monde MotoGP 2023, Jorge Martin a perdu de nombreux points à Doha suite à des problèmes massifs avec son pneu arrière. Ce que Piero Taramasso et Gino Borsoi savent trois semaines et demie plus tard.

Après que Jorge Martin n'ait franchi la ligne d'arrivée du GP du Qatar qu'en dixième position et que, dans sa première déception, il ait même parlé de se faire voler son titre à cause d'un pneu dur comme de la pierre, Michelin a récolté de nombreuses critiques.

Piero Taramasso, responsable des deux roues chez le fabricant de pneus français, vient de s'exprimer à nouveau à ce sujet : "Nous avons analysé le processus de fabrication, le contrôle qualité et les voies de transport, l'histoire du pneu, s'il avait déjà été chauffé ou non. Il n'y a pas eu de problème au niveau de la fabrication ou de la qualité. C'est une certitude. Un pneu qui ne fonctionne pas ne fonctionne pas dès le tour de chauffe et te fait perdre une seconde dès le premier tour", a fait remarquer l'Italien dans un entretien avec le célèbre quotidien sportif "La Gazzetta dello Sport".

Martin était également plus lent que lors de sa victoire au sprint la veille. Taramasso a toutefois souligné : "Les six ou sept premiers tours étaient corrects, du quatrième au septième tour, il réalise les temps de Bagnaia. Le départ est raté, mais il rattrape trois ou quatre places. Si le pneu ne fonctionne pas, tu ne peux pas le faire. Le reste, ce sont des facteurs en course qui ont fait que le drop du pneu arrière, puis du pneu avant, ont fait qu'à la fin, il était une seconde plus lent".

Taramasso ne voit pas d'éventuels problèmes dans le contrôle de la qualité - ce que laissent supposer les plaintes récurrentes concernant des pneus dont les performances n'auraient pas été à la hauteur des attentes. "Ce n'est pas vrai. J'invite tout le monde - pilotes, techniciens, journalistes - à venir en France et à voir où et comment les pneus sont produits. Nous faisons d'énormes efforts pour un contrôle maximal de la qualité et pour être sûrs que les pneus fonctionnent. Nous ne voulons pas de mauvaise publicité, mais des conducteurs satisfaits. Nous n'investissons pas des millions pour être accusés".

Selon lui, il s'agit d'investissements de plusieurs dizaines de millions. "Nous essayons de produire des pneus parfaits, même si dans un processus industriel il peut y avoir une dispersion, mais elle est de l'ordre d'un ou deux dixièmes de seconde, dans une fenêtre de tolérance très étroite. Nous parlons ici de pneus qui sont utilisés dans des conditions extrêmes. Ce ne sont pas des pneus pour la route, qui fonctionnent de la même manière avec 1,7 ou 2,2 bars, mais des pneus d'un niveau technologique extrêmement élevé, qui peuvent supporter des températures de 150 degrés et 350 km/h. Ils sont comme un élastique et réagissent en fonction de la charge qui leur est appliquée. Mais un écart d'un ou deux dixièmes ne signifie pas que le pneu est défectueux", a souligné le responsable deux-roues de Michelin.

Selon Taramasso, les critiques sont souvent infondées. "On entend parler de complots, de mauvais pneus distribués volontairement... C'est absurde. Rejeter la faute sur le pneu est l'excuse la plus facile. C'est dommage que personne n'ait remarqué les 36 records, ou que nous ayons choisi les bons mélanges sur de nouveaux revêtements comme en Indonésie, au Qatar ou à Valence. C'est un bon résultat que peu de gens ont vu".

Interrogé par nos confrères espagnols de "AS", le team manager de Pramac, Gino Borsoi, a répliqué. "Martin n'a certainement pas oublié comment piloter une moto du jour au lendemain au Qatar. Si un pilote comme lui termine dixième, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Je maintiens que Taramasso est très intelligent et qu'il sait que ce résultat n'est pas le fruit d'une mauvaise ou d'une moins bonne performance de Jorge par rapport aux autres courses. On ne peut pas gagner le samedi et finir dixième le lendemain avec le même set-up de moto. C'est impossible".

Selon lui, la course principale à Lusail s'est déroulée de manière très étrange, loin du potentiel réel de Jorge. "Une analyse effectuée par Pramac et Ducati a montré qu'il n'y avait pas eu d'erreurs ou de problèmes en ce qui concerne le pilotage et les réglages de la moto", a souligné l'Italien.

Les champions du monde par équipe attendraient toujours une réponse complète du fournisseur de pneus : "Une première analyse de la construction du pneu a été effectuée et Michelin affirme qu'il n'y a pas eu d'erreurs lors de la fabrication. Nous sommes d'accord avec cela, mais nous attendons toujours une analyse complète un mois après la course".

Borsoi ne veut pas non plus entendre parler de théories du complot. "Les choses se passent comme elles se passent, et parfois nous ne pouvons pas tout contrôler complètement. Je pense que c'était un dimanche malheureux après un samedi spectaculaire, et c'est tout. A aucun moment nous n'avons pensé qu'il y avait quelque chose derrière".