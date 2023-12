I pneumatici di Martin in Qatar: Michelin conta, Pramac aspetta

Dopo che Jorge Martin ha tagliato il traguardo solo al decimo posto nel GP del Qatar e, nella sua iniziale delusione, ha addirittura parlato di furto del titolo a causa di uno pneumatico duro come la roccia, Michelin ha ricevuto molte critiche.

Piero Taramasso, responsabile delle due ruote del produttore francese di pneumatici, ha ora commentato nuovamente la vicenda: "Abbiamo analizzato il processo di produzione, il controllo di qualità e i percorsi di trasporto, la storia del pneumatico, se era stato riscaldato in precedenza o meno. Non c'è stato alcun problema di produzione o di qualità. Questo è certo. Uno pneumatico che non funziona non funziona nel giro di riscaldamento e ti porta ad essere un secondo più lento al primo giro", ha detto l'italiano in un'intervista al noto quotidiano sportivo "La Gazzetta dello Sport".

Anche Martin è stato più lento rispetto alla vittoria in volata della sera precedente. Taramasso, tuttavia, ha sottolineato: "I primi sei-sette giri sono stati buoni, dal quarto al settimo giro ha fatto i tempi di Bagnaia. La partenza va male, ma recupera tre o quattro posizioni. Se la gomma non funziona, non si può fare. Il resto sono fattori della gara che hanno portato al calo della gomma posteriore, e poi di quella anteriore, facendolo arrivare alla fine un secondo più lento".

Taramasso non vede alcun problema nel controllo qualità, come suggerito dalle ripetute lamentele su pneumatici le cui prestazioni non erano all'altezza delle aspettative. "Non è vero. Invito tutti - piloti, tecnici, giornalisti - a venire in Francia a vedere dove e come vengono prodotti gli pneumatici. Facciamo sforzi enormi per garantire il massimo controllo della qualità e per essere sicuri che i pneumatici funzionino. Non vogliamo cattiva pubblicità, vogliamo piloti soddisfatti. Non investiamo milioni di euro per essere incolpati".

Si tratta di investimenti di decine di milioni. "Cerchiamo di produrre pneumatici perfetti, anche se ci può essere una variazione in un processo industriale, ma è nell'ordine di uno o due decimi di secondo, all'interno di una finestra di tolleranza molto stretta. Stiamo parlando di pneumatici che vengono utilizzati in condizioni estreme. Non si tratta di pneumatici per la strada, che funzionano altrettanto bene a 1,7 o 2,2 bar, ma di pneumatici di altissimo livello tecnologico, in grado di resistere a temperature di 150 gradi e 350 km/h. Sono come un elastico e possono essere utilizzati in condizioni estreme. Sono come un elastico e reagiscono a seconda di come vengono caricati. Tuttavia, una deviazione di uno o due decimi non significa che il pneumatico sia difettoso", ha sottolineato il responsabile delle due ruote di Michelin.

Secondo Taramasso, le critiche sono spesso infondate. "Si sente parlare di complotti, di pneumatici difettosi distribuiti deliberatamente... È assurdo. Dare la colpa ai pneumatici è la scusa più facile. È un peccato che nessuno abbia notato i 36 record, o che abbiamo scelto le mescole giuste su superfici nuove come in Indonesia, Qatar o Valencia. Questo è un buon risultato che pochi hanno visto".

Il team manager di Pramac Gino Borsoi ha risposto a questa domanda dei colleghi spagnoli di "AS". "Martin non ha certo dimenticato come si guida una moto da un giorno all'altro in Qatar. Quando un pilota come lui arriva decimo, è perché è successo qualcosa. Ritengo che Taramasso sia molto intelligente e sappia che questo risultato non è frutto di una prestazione negativa o peggiore di Jorge rispetto ad altre gare. Non si può vincere il sabato e arrivare decimi il giorno dopo con lo stesso assetto della moto. È impossibile".

La gara principale a Lusail è stata molto strana, lontana dal potenziale effettivo di Jorge. "Un'analisi condotta da Pramac e Ducati ha dimostrato che non ci sono stati errori o problemi nello stile di guida e nella messa a punto della moto", ha sottolineato l'italiano.

I campioni del mondo del team sono ancora in attesa di una risposta esauriente da parte del fornitore di pneumatici: "È stata effettuata una prima analisi della costruzione del pneumatico e Michelin afferma che non ci sono stati errori nella sua fabbricazione. Siamo d'accordo, ma stiamo ancora aspettando un'analisi completa un mese dopo la gara".

Borsoi non vuole nemmeno sentir parlare di teorie cospirative. "Le cose accadono come accadono e a volte non possiamo controllare completamente tutto. Penso che sia stata una domenica sfortunata dopo un sabato spettacolare e questo è quanto. Non abbiamo mai pensato che ci fosse qualcosa dietro".