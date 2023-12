Os pneus de Martin para o Qatar: A Michelin contra-ataca, a Pramac espera

Na fase decisiva do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023, Jorge Martin perdeu muitos pontos em Doha depois de problemas graves com o pneu traseiro. O que Piero Taramasso e Gino Borsoi sabem três semanas e meia depois.

Depois de Jorge Martin ter cruzado a linha de chegada apenas em décimo lugar no GP do Qatar e, na sua deceção inicial, ter mesmo falado do roubo do título devido a um pneu duro como pedra, a Michelin foi alvo de muitas críticas.

Piero Taramasso, responsável pelas duas rodas do fabricante francês de pneus, voltou agora a comentar o assunto: "Analisámos o processo de produção, o controlo de qualidade e as vias de transporte, o historial do pneu, se tinha sido aquecido antes ou não. Não houve qualquer problema com a produção ou a qualidade. É um facto. Um pneu que não funciona não funciona na volta de aquecimento e leva-nos a ser um segundo mais lento na primeira volta", disse o italiano numa entrevista ao famoso diário desportivo "La Gazzetta dello Sport".

Martin também foi mais lento do que na sua vitória ao sprint na noite anterior. Taramasso, no entanto, sublinhou: "As primeiras seis a sete voltas foram boas, da quarta à sétima volta ele faz os tempos de Bagnaia. A partida correu mal, mas ele recuperou três ou quatro lugares. Se o pneu não funciona, não se pode fazer isso. O resto são factores da corrida que levaram à queda do pneu traseiro, e depois do pneu dianteiro, o que fez com que ele fosse um segundo mais lento no final."

Taramasso não vê quaisquer problemas no controlo de qualidade - como sugerem as repetidas queixas sobre pneus cujo desempenho não correspondeu às expectativas. "Isso não é verdade. Convido todos - pilotos, técnicos, jornalistas - a virem a França e verem onde e como os pneus são produzidos. Fazemos enormes esforços para garantir o máximo controlo de qualidade e para ter a certeza de que os pneus funcionam. Não queremos má publicidade, queremos pilotos satisfeitos. Não investimos milhões para sermos culpados".

Estão em causa investimentos na ordem das dezenas de milhões. "Tentamos produzir pneus perfeitos, mesmo que possa haver uma variação num processo industrial, mas é na ordem de um a dois décimos de segundo, dentro de uma janela de tolerância muito estreita. Estamos a falar de pneus que são utilizados em condições extremas. Não se trata de pneus para a estrada, que funcionam igualmente bem a 1,7 ou 2,2 bar, mas de pneus com um nível tecnológico extremamente elevado, que podem suportar temperaturas de 150 graus e 350 km/h. São como um elástico e podem ser utilizados em condições extremas. São como um elástico e reagem consoante a carga que recebem. No entanto, um desvio de uma a duas décimas não significa que o pneu esteja defeituoso", sublinhou o responsável pelas duas rodas da Michelin.

Segundo Taramasso, as críticas são muitas vezes infundadas. "Ouve-se falar de conspirações, de pneus maus distribuídos deliberadamente... Isso é absurdo. Culpar os pneus é a desculpa mais fácil. É uma pena que ninguém tenha reparado nos 36 recordes, ou que tenhamos escolhido os compostos certos em superfícies novas, como na Indonésia, no Qatar ou em Valência. Este é um bom resultado que poucos viram".

O chefe de equipa da Pramac, Gino Borsoi, contrariou esta opinião quando questionado pelos seus colegas espanhóis do "AS". "Martin certamente não se esqueceu de como pilotar uma moto de um dia para o outro no Qatar. Quando um piloto como ele termina em décimo, é porque algo aconteceu. Eu acho que o Taramasso é muito inteligente e sabe que este resultado não é fruto de uma má ou pior prestação do Jorge em relação a outras corridas. Não se pode ganhar no sábado e terminar em décimo no dia seguinte com a mesma afinação da mota. Isso é impossível".

A corrida principal em Lusail foi muito estranha, longe do potencial real de Jorge. "Uma análise efectuada pela Pramac e pela Ducati mostrou que não houve erros ou problemas com o estilo de pilotagem e a afinação da moto", sublinhou o italiano.

A equipa campeã do mundo continua à espera de uma resposta completa do fornecedor de pneus: "Foi feita uma primeira análise da construção do pneu e a Michelin diz que não houve erros no seu fabrico. Concordamos com isso, mas continuamos à espera de uma análise completa um mês após a corrida".

Borsoi também não quer ouvir falar de teorias da conspiração. "As coisas acontecem como acontecem e, por vezes, não podemos controlar completamente tudo. Penso que foi um domingo infeliz depois de um sábado espetacular e é isso. Em nenhum momento pensámos que houvesse algo por detrás disso".