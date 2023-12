Le directeur de Trackhouse, Justin Marks : "Complètement sous le charme".

Le propriétaire du team Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, ne veut pas se lancer dans le MotoGP avec un "shoestring budget". Il veut même louer des motos d'usine en 2024 pour Oliveira et Raúl Fernández, comme il l'a révélé dans une interview exclusive.

Depuis le mois de juillet dernier, le paddock du MotoGP a laissé entendre que l'équipe RNF-Aprilia était en difficulté financière. Lors des dernières courses outre-mer en octobre et novembre, les signes d'un effondrement de l'équipe se sont multipliés. Et avant la finale du championnat du monde à Valence, le bruit a couru que le groupe américain Trackhouse Entertainment de l'ex-pilote de Nascar Justin Marks (42 ans) était intéressé par la reprise de l'équipe satellite Aprilia.

Mardi dernier, l'équipe a été présentée à Milan et aujourd'hui, le nouveau propriétaire de l'équipe MotoGP, Justin Marks, s'est prêté à une interview exclusive et détaillée pour SPEEDWEEK.com.

Tu as fait de la course automobile pendant des années. Comment as-tu suivi le sport MotoGP jusqu'à présent ? Avais-tu déjà assisté personnellement à des courses avant 2023 ?

Cela fait vraiment 20 ans que je suis fan de courses de moto. Quand j'ai grandi, j'ai regardé beaucoup d'événements du championnat AMA.

Cette année, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions faire croître Trackhouse et développer la marque. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait important de participer à un championnat mondial.

C'est pourquoi je me suis rendu au GP d'Autriche cette année pour assister à cet événement et en apprendre plus sur le MotoGP.

J'ai été complètement conquis. J'ai rencontré les managers de Dorna, quelques pilotes, quelques directeurs d'équipe.

Dès que j'ai compris ce modèle économique, j'ai immédiatement exploré la manière dont nous pourrions entrer dans ce championnat. Une semaine plus tard, mes discussions avec Dorna ont commencé. Je voulais savoir dans quelles conditions nous pourrions y participer.

Quand as-tu senti pour la première fois que deux places seraient disponibles pour l'équipe en 2024 ?

Le fait que Dorna ait engagé cette année un directeur financier américain, Dan Rossomondo, montre bien qu'ils ont une stratégie importante pour rendre le sport plus populaire en Amérique du Nord.

J'ai demandé : "Est-ce que nous pourrions venir sur la grille MotoGP avec Trackhouse" ? Ils m'ont répondu : "C'est difficile, mais c'est possible".

J'ai répondu que j'aimerais mettre en place notre programme MotoGP pendant un an et me diriger vers une entrée en 2025.

C'est alors que sont survenus ces problèmes avec l'équipe satellite d'Aprilia. Dorna s'est manifesté et a dit : "Nous aimerions avoir une équipe américaine sur la grille de départ, car le marché nord-américain est important pour nous. Mais si vous avez de vrais projets d'entrée, vous devez vous y mettre tout de suite".

À quel moment cela s'est-il passé ? En octobre ou en novembre ?

C'était en octobre. Après, tout devait aller très vite.

Tu as ensuite dû négocier avec le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola. Est-ce pour cela que tu es revenu en Europe ?

Nous avons fait beaucoup de zoom calls. J'ai dit à Massimo : "Je n'ai pas le temps de construire une équipe en partant de zéro". Je lui ai expliqué : "Si nous faisons cet investissement et que nous nous faisons face comme de véritables partenaires, tout le monde peut en profiter. Un tel projet peut amener Aprilia à un meilleur niveau, il peut en même temps nous aider. Massimo et le groupe Piaggio étaient très motivés pour réaliser ce projet.

Ce qui est bien, c'est qu'Aprilia Racing nous a facilité l'accès dès le début. Cela nous a permis de donner un coup de fouet à la reprise de l'équipe.

Le principe de mon équipe, PJ Rachidi, était présent au GP de Valence, il y a fait un gros travail en coulisses.

Tout le monde a donc tiré à la même corde. Heureusement pour nous, les gars d'Aprilia ont vu l'opportunité et nous ont aidé activement à réaliser nos projets MotoGP.

Est-ce que la Dorna s'est engagée à reprendre tout le personnel de RNF, les pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández ainsi que l'accord avec Aprilia ?

Nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé avec l'ancienne équipe satellite. Tout s'est passé indépendamment de nous. Nous avons simplement attendu.

Nous avons alors déclaré en temps voulu : "S'il y a deux créneaux, nous les prenons".

Tout à coup, il y avait les deux pilotes, un groupe de mécaniciens et un groupe de personnes qui cherchaient un foyer.

Nous avons donc proposé : pourquoi ne travaillez-vous pas tous pour nous ?

C'est ainsi que nous avons réussi à faire venir toute l'équipe chez Trackhouse Racing. Nous avons eu de la chance que cette opportunité se présente.

L'équipe RNF a opéré en 2023 avec un budget de 11,6 millions d'euros. C'était apparemment calculé trop juste, car Raúl Fernández s'est plaint à Sepang de devoir se battre avec du vieux matériel qui a trop de kilomètres derrière lui. Le budget sera-t-il sensiblement augmenté ?

Oui, nous ne voulons pas commencer avec un "shoestring budget", c'est-à-dire avec trop peu d'argent.

Jusqu'à présent, il était prévu d'utiliser des motos Aprilia RS-GP 23. Mais les deux pilotes Trackhouse-Aprilia veulent absolument avoir des motos d'usine en 2024. Cela va-t-il se faire ?

Je fais pression pour que nous ayons du matériel en 2024. Je veux obtenir pour nos deux pilotes le même matériel que celui dont disposent Maverick et Aleix. Cela aiderait l'ensemble des efforts d'Aprilia.

Nous ne voulons pas le faire au rabais. Nous voulons faire bonne impression, être une équipe cliente solide et travailler très étroitement avec l'usine. Nous voulons aller au bout de notre démarche.

Dans d'autres circonstances, nous ne nous serions pas engagés du tout. Nous avons décidé de faire un investissement financier ici et nous voulons saisir cette opportunité.

Si nous faisons les choses correctement et que nous suivons de près l'équipe d'usine, cela aidera tout le monde - nos sponsors et nos partenaires. C'est notre plan à 100 %.