Il capo di Trackhouse, Justin Marks: "Completamente sbalordito".

Il proprietario del team Trackhouse-Aprilia Justin Marks non vuole entrare in MotoGP con un "budget ridotto". Vuole addirittura noleggiare moto da lavoro per Oliveira e Raúl Fernández nel 2024, come ha rivelato in un'intervista esclusiva.

Dallo scorso luglio, nel paddock della MotoGP si è diffusa la voce che il team RNF-Aprilia fosse in difficoltà finanziaria. Nelle ultime gare all'estero, in ottobre e novembre, i segnali che la squadra fosse al collasso erano sempre più frequenti. E prima della finale del Campionato del Mondo a Valencia, si è diffusa la voce che il gruppo americano Trackhouse Entertainment dell'ex pilota NASCAR Justin Marks (42) fosse interessato a rilevare il team satellite Aprilia.

Martedì scorso la squadra è stata presentata a Milano e oggi il nuovo proprietario del team MotoGP Justin Marks si è messo a disposizione di SPEEDWEEK.com per un'approfondita intervista esclusiva.

Lei ha corso in auto per anni. Come ha seguito le gare di MotoGP finora? Ha partecipato personalmente alle gare prima del 2023?

Sono davvero un fan delle corse di moto da 20 anni. Sono cresciuto guardando molti eventi del campionato AMA.

Quest'anno abbiamo iniziato a pensare a come far crescere Trackhouse ed espandere il marchio. Siamo giunti alla conclusione che sarebbe stato importante partecipare a un campionato globale.

Ecco perché quest'anno mi sono recato al GP d'Austria per assistere all'evento e conoscere meglio la MotoGP.

Sono rimasto completamente colpito. Ho incontrato i dirigenti di Dorna, alcuni piloti e alcuni team principal.

Non appena ho capito questo modello di business, ho immediatamente cercato di capire come potevamo entrare in questo campionato. Una settimana dopo sono iniziate le discussioni con la Dorna. Volevo sapere a quali condizioni avremmo potuto partecipare.

Quando ha capito che sarebbero stati disponibili due posti in squadra per il 2024?

Il fatto che quest'anno la Dorna abbia assunto un direttore finanziario americano, Dan Rossomondo, fa capire che ha una strategia importante per rendere questo sport più popolare in Nord America.

Ho chiesto: "Potremmo entrare nella griglia della MotoGP con Trackhouse?". Mi hanno risposto: "È difficile, ma possibile".

Ho risposto che avrei voluto sviluppare il nostro programma MotoGP per un anno e lavorare per entrare nel 2025.

Poi sono sorti i problemi con il team satellite Aprilia. Dorna si è messa in contatto e ha detto: "Vorremmo avere un team americano in griglia perché il mercato nordamericano è importante per noi. Ma se avete dei veri piani di ingresso, dovete darvi da fare adesso".

Quando è successo? A ottobre o a novembre?

A ottobre. Dopodiché tutto si è svolto molto rapidamente.

Poi avete dovuto negoziare con l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola. È per questo che siete andati di nuovo in Europa?

Abbiamo fatto molte telefonate con Zoom. Ho detto a Massimo: "Non ho tempo per costruire una squadra da zero". Gli ho spiegato: "Se facciamo questo investimento e ci confrontiamo come veri e propri partner, tutti i soggetti coinvolti possono trarne beneficio. Un progetto come questo può portare Aprilia a un livello migliore, e allo stesso tempo può aiutarci". Massimo e il Gruppo Piaggio erano molto motivati a realizzare questo progetto.

L'aspetto positivo è che Aprilia Racing ci ha facilitato l'avvio fin dall'inizio. Questo ci ha aiutato a far decollare il rilevamento del team.

Il mio caposquadra PJ Rachidi era presente al GP di Valencia e ha fatto molto lavoro dietro le quinte.

Così tutti hanno tirato nella stessa direzione. Fortunatamente per noi, i ragazzi di Aprilia hanno riconosciuto l'opportunità e ci hanno aiutato attivamente a realizzare i piani della MotoGP.

È stato un impegno da parte di Dorna assumere anche tutto lo staff della RNF, oltre ai piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández e all'accordo con Aprilia?

Non abbiamo nulla a che fare con quello che è successo con il precedente team satellite. È successo tutto in modo completamente indipendente da noi. Abbiamo semplicemente aspettato.

Poi abbiamo dichiarato per tempo: "Se ci sono due slot, li prendiamo".

All'improvviso sono arrivati i due piloti, un gruppo di meccanici e un gruppo di persone che stavano cercando casa.

Così abbiamo proposto: perché non lavorate tutti per noi?

È così che siamo riusciti a portare l'intero team alla Trackhouse Racing. Siamo stati fortunati che si sia presentata questa opportunità.

Il team RNF aveva un budget di 11,6 milioni di euro per il 2023. Ovviamente era troppo limitato, perché Raúl Fernández si è lamentato a Sepang di avere a che fare con un equipaggiamento vecchio e con troppi chilometri alle spalle. Il budget sarà aumentato in modo significativo?

Sì, non vogliamo partire con un "budget ridotto", cioè non vogliamo partire con troppo poco denaro.

Fino ad oggi, il piano prevedeva l'utilizzo di moto Aprilia RS GP 23. Tuttavia, i due piloti di Trackhouse Aprilia vorrebbero davvero avere delle moto da lavoro 2024. Funzionerà?

Sto facendo pressione per ottenere materiale 2024. Voglio che i nostri due piloti abbiano lo stesso materiale di Maverick e Aleix. Questo aiuterebbe l'intero sforzo di Aprilia.

Non vogliamo fare le cose al risparmio. Vogliamo fare una buona impressione, essere un team cliente forte e lavorare a stretto contatto con la fabbrica. Vogliamo andare fino in fondo.

In altre circostanze, non ci saremmo fatti coinvolgere. Abbiamo deciso di fare un investimento finanziario qui e vogliamo sfruttare questa opportunità.

Se lo faremo in modo corretto e in stretta collaborazione con il team di lavoro, aiuteremo tutti, i nostri sponsor e i nostri partner. Questo è il nostro piano al 100%.