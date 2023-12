Justin Marks, chefe da Trackhouse: "Completamente impressionado"

O proprietário da equipa Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, não quer entrar no MotoGP com um "orçamento apertado". Até quer alugar motas de trabalho para Oliveira e Raúl Fernández em 2024, como revelou numa entrevista exclusiva.

Desde o passado mês de julho que se ouviam rumores no paddock de MotoGP de que a equipa RNF-Aprilia estava com dificuldades financeiras. Nas últimas corridas no estrangeiro, em outubro e novembro, houve sinais crescentes de que a equipa estava a entrar em colapso. E antes da final do Campeonato do Mundo em Valência, espalhou-se a notícia de que o grupo americano Trackhouse Entertainment Group, do ex-piloto da NASCAR Justin Marks (42), estava interessado em assumir o controlo da equipa satélite da Aprilia.

Na passada terça-feira, a equipa foi apresentada em Milão, e hoje o novo proprietário da equipa de MotoGP, Justin Marks, disponibilizou-se ao SPEEDWEEK.com para uma entrevista exclusiva e aprofundada.

Correu com carros durante anos. Como é que tem acompanhado as corridas de MotoGP até agora? Esteve pessoalmente nas corridas antes de 2023?

Sou fã das corridas de motas há 20 anos. Cresci a ver muitos eventos do Campeonato AMA.

Este ano começámos a pensar em como poderíamos fazer crescer a Trackhouse e expandir a marca. Chegámos à conclusão de que seria importante participar num campeonato global.

Foi por isso que viajei para o GP da Áustria este ano para assistir ao evento e aprender mais sobre o MotoGP.

Fiquei completamente maravilhado. Encontrei-me com os responsáveis da Dorna, com alguns pilotos, com alguns directores de equipa.

Assim que compreendi este modelo de negócio, pesquisei imediatamente como poderíamos entrar neste campeonato. Uma semana depois, começaram as minhas discussões com a Dorna. Queria saber em que condições podíamos participar.

Quando é que se apercebeu que havia duas equipas disponíveis para 2024?

O facto de a Dorna ter contratado um diretor financeiro americano este ano, Dan Rossomondo, deixa claro que têm uma estratégia importante para tornar o desporto mais popular na América do Norte.

Perguntei: "Podemos entrar na grelha de MotoGP com a Trackhouse?" Eles responderam: "É difícil, mas é possível".

Respondi que gostaria de desenvolver o nosso programa de MotoGP durante um ano e trabalhar para entrar em 2025.

Depois aconteceram estes problemas com a equipa satélite da Aprilia. A Dorna entrou em contacto e disse: "Gostaríamos de ter uma equipa americana na grelha porque o mercado norte-americano é importante para nós. Mas se têm planos reais para entrar, têm de agir agora".

Quando é que isso aconteceu? Em outubro ou novembro?

Foi em outubro. Depois disso, tudo teve de acontecer muito rapidamente.

Depois teve de negociar com o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola. Foi por isso que viajaram novamente para a Europa?

Fizemos muitas chamadas para o Zoom. Eu disse ao Massimo: "Não tenho tempo para construir uma equipa do zero". Expliquei-lhe: "Se fizermos este investimento e nos encararmos como verdadeiros parceiros, todos os envolvidos podem beneficiar. Um projeto como este pode levar a Aprilia a um nível melhor e pode ajudar-nos ao mesmo tempo. Massimo e o Grupo Piaggio estavam muito motivados para realizar este projeto.

O que é bom é que a Aprilia Racing facilitou o nosso arranque desde o início. Isso ajudou-nos a fazer arrancar a aquisição da equipa.

O meu chefe de equipa, PJ Rachidi, esteve no GP de Valência e fez muito trabalho nos bastidores.

Por isso, todos estavam a puxar na mesma direção. Felizmente para nós, o pessoal da Aprilia reconheceu a oportunidade e ajudou-nos ativamente a concretizar os planos para o MotoGP.

Foi um compromisso da Dorna assumir também todo o pessoal da RNF, mais os pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández e o acordo com a Aprilia?

Não tivemos nada a ver com o que aconteceu com a anterior equipa satélite. Tudo aconteceu de forma completamente independente de nós. Ficámos simplesmente à espera.

Depois declarámos em tempo útil: "Se há duas vagas, nós ocupamo-las".

De repente, estavam lá os dois pilotos, um grupo de mecânicos e um grupo de pessoas que estavam à procura de casa.

Então sugerimos: "Porque é que não trabalham todos para nós?

Foi assim que conseguimos trazer toda a equipa para a Trackhouse Racing. Tivemos sorte em ter surgido esta oportunidade.

A equipa RNF tinha um orçamento de 11,6 milhões de euros para 2023. É óbvio que era demasiado apertado, porque Raúl Fernández queixou-se em Sepang de ter de lidar com equipamento velho com demasiados quilómetros. O orçamento vai ser aumentado significativamente?

Sim, não queremos começar com um "orçamento apertado", ou seja, não queremos começar com muito pouco dinheiro.

Até agora, o plano era utilizar motas Aprilia RS GP 23. No entanto, os dois pilotos da Trackhouse Aprilia querem mesmo ter motas de trabalho 2024. Será que isso vai resultar?

Estou a pressioná-los para obterem material de 2024. Quero que os nossos dois pilotos tenham o mesmo material que o Maverick e o Aleix têm. Isso ajudaria todo o esforço da Aprilia.

Não queremos fazer isto de forma barata. Queremos deixar uma boa impressão, ser uma forte equipa cliente e trabalhar em estreita colaboração com a fábrica. Queremos ir até ao fim.

Noutras circunstâncias, não nos teríamos envolvido de todo. Decidimos fazer um investimento financeiro aqui e queremos aproveitar esta oportunidade.

Se o fizermos corretamente e acompanharmos de perto a equipa de trabalho, isso irá ajudar todos - os nossos patrocinadores e os nossos parceiros. É esse o nosso plano a 100 por cento.