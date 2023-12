Trackhouse Aprilia : "Les pilotes américains sont à plusieurs années d'intervalle".

Présentée au GP de Valence en novembre 2022, la nouvelle équipe client roumano-malaisienne RNF-Aprilia a disparu après sa première saison en MotoGP. Bien qu'elle ait tout de même obtenu quatre résultats dans le top 6 des courses principales avec la paire de pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández, le "MotoGP Participation Committee" (composé de l'IRTA, de la Dorna et de la FIM) a retiré à l'équipe de Razlan Razali ses deux places de départ pour 2024 au lendemain du GP de Valence, malgré un contrat valable avec la Dorna jusqu'à fin 2026.

Justin Marks, propriétaire du Trackhouse Entertainment Group et de la prestigieuse équipe Trackhouse Racing dans la série NASCAR américaine, a ensuite repris sans long délai de réflexion les deux créneaux MotoGP pour les trois prochaines années, y compris les deux pilotes (pour 2024) et l'ensemble du personnel.

L'écurie Trackhouse sera étroitement liée à l'équipe d'usine Aprilia avec les pilotes Aleix Espargaró et Maverick Viñales et sera même basée au siège d'Aprilia Racing à Noale.

"Nous voulons former une équipe indépendante forte et travailler en étroite collaboration avec l'usine", a expliqué Justin Marks (42 ans), dont la fortune est estimée à 50 millions de dollars et qui souhaite faire fructifier son modèle d'entreprise NASCAR à succès (2 victoires avec Ross Chastain en 2023, 1 pole position, 10 résultats dans le top 5 en 36 courses et 640 tours en tête) en MotoGP et convaincre quelques sponsors renommés de la NASCAR de participer à la catégorie reine.

"Je pense qu'il est possible que certains de nos sponsors actuels soient également présents en MotoGP", a expliqué Justin Marks dans une interview exclusive accordée à SPEEDWEEK.com. "Ce que nous faisons en NASCAR aide vraiment nos partenaires dans leur stratégie marketing en Amérique du Nord. Mais nous avons aussi des partenaires qui sont des entreprises mondiales, comme Anheuser Busch et Coca Cola. Nous avons maintenant l'opportunité d'amener de grandes marques mondiales dans le sport MotoGP. Nous avons réussi à faire de tels efforts avec nos activités NASCAR sur le marché américain. Maintenant, nous travaillons assidûment pour attirer de grands bailleurs de fonds pour le MotoGP".

La couverture télévisée en direct du MotoGP sur les chaînes de télévision à grande audience NBC et CNBC devrait aider Trackhouse à trouver de nouveaux partenaires pour l'équipe MotoGP, dont le fonctionnement nécessitera environ 15 millions d'euros, dont cinq millions seront apportés par Dorna.

Pour Dorna Sports S.L., le marché américain est en grande partie en friche. En effet, il y a eu jusqu'à trois GP américains dans le passé (Laguna Seca, Indianapolis et Texas), il ne reste plus que le Circuit of the Americas (COTA) comme lieu d'accueil, mais le nombre de spectateurs y laisse fortement à désirer depuis des années - car il manque des héros locaux comme Nicky Hayden, Ben Spies ou Colin Edwards. Il n'y a même plus assez pour un pilote local wildcard à peu près valable du MotoAmerica Superbike Championship.

"Ce serait notre rêve d'avoir un jour un pilote américain dans l'équipe MotoGP", a révélé Justin Marks. "Mais nous sommes à des années de cet objectif. En attendant, nous pouvons nous associer à des sponsors et des partenaires américains qui sont des personnalités américaines et qui peuvent raconter l'histoire américaine".

"Nous voulons travailler avec Dorna et avec les responsables du MotoGP pour permettre au sport de se développer en Amérique du Nord. apporter de la croissance. Nous voulons faire sortir les spectateurs pour les courses, nous avons peut-être besoin d'un deuxième GP américain. Vous avez couru à Laguna Seca et un nouveau circuit est actuellement en construction dans le Tennessee, où se trouve le groupe Trackhouse. Il y a quelques options, mais c'est à la Dorna de décider", admet Marks, le propriétaire de l'équipe.

Certains constructeurs de MotoGP forment de jeunes pilotes dans les catégories Moto3 ou Moto2 au sein d'une académie de jeunes pilotes, par exemple le Pierer Mobility Group, Yamaha avec le VR46 Master Camp Team et Honda avec le Honda Asia Team.

Justin Marks pourrait-il s'imaginer un jour gérer une équipe de jeunes en championnat du monde Moto2, par exemple en collaboration avec Aprilia Racing, afin d'encourager les jeunes pilotes américains et de les préparer à des tâches plus importantes ?

"C'est une possibilité. Nous devons d'abord découvrir à quoi ressemble le 'talent pool' américain aujourd'hui et ce qu'il en est en Amérique", constate Justin Marks. "Si nous pouvons aider à former des pilotes américains dans les séries nationales de jeunes, afin d'augmenter le nombre de talents suffisamment bons pour piloter une Moto3 ou une Moto2, c'est une tâche que nous pouvons commencer prochainement. Nous souhaitons apporter notre aide et notre soutien. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre du modèle économique du Moto3 et du Moto2. Pour l'instant, la priorité est de construire l'équipe MotoGP. PC Rachidi, Jeremy Appleton, Wilco Zeeelenberg et moi-même sommes très occupés. Mais nous sommes de fervents partisans si nous pouvons contribuer à développer les talents américains de la moto et à les amener au sommet".