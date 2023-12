Trackhouse Aprilia: "Piloti USA lontani molti anni"

Il nuovo team clienti rumeno-malese RNF-Aprilia, presentato al GP di Valencia nel novembre 2022, è fallito dopo la prima stagione di MotoGP. Nonostante la coppia di piloti formata da Miguel Oliveira e Raúl Fernández avesse ottenuto quattro risultati tra i primi sei nelle gare principali, il Comitato di partecipazione della MotoGP (composto da IRTA, Dorna e FIM) ha ritirato le due posizioni in griglia del team di Razlan Razali per il 2024 il giorno successivo al GP di Valencia, nonostante un contratto valido con Dorna fino alla fine del 2026.

Justin Marks, proprietario del Trackhouse Entertainment Group e del rinomato Trackhouse Racing Team nella serie NASCAR statunitense, ha quindi rilevato i due posti in griglia della MotoGP per i prossimi tre anni, compresi entrambi i piloti (per il 2024) e l'intero staff, senza molte deliberazioni.

Il trackhouse racing team sarà strettamente affiliato al team Aprilia factory con i piloti Aleix Espargaró e Maverick Viñales e avrà addirittura sede presso il quartier generale di Aprilia Racing a Noale.

"Vogliamo formare un forte team indipendente e lavorare a stretto contatto con la fabbrica", ha spiegato Justin Marks (42), la cui fortuna è stimata in 50 milioni di dollari e che vuole portare il suo modello di business NASCAR di successo (2 vittorie con Ross Chastain nel 2023, 1 pole position, 10 risultati nella top 5 in 36 gare e 640 giri in testa) in MotoGP e convincere alcuni noti sponsor della NASCAR a unirsi alla classe regina.

"Penso che sia possibile che alcuni dei nostri attuali sponsor entrino anche in MotoGP", ha spiegato Justin Marks in un'intervista esclusiva a SPEEDWEEK.com. "Quello che facciamo nella NASCAR aiuta davvero i nostri partner con la loro strategia di marketing in Nord America. Ma abbiamo anche partner che sono aziende globali, come Anheuser Busch e Coca Cola. Ora abbiamo l'opportunità di portare grandi marchi globali nello sport della MotoGP. Abbiamo avuto successo in questi sforzi con le nostre attività NASCAR per quanto riguarda il mercato americano. Ora stiamo lavorando alacremente per attirare grandi sponsor nella MotoGP".

La copertura televisiva in diretta della MotoGP sui canali televisivi ad alto ascolto NBC e CNBC dovrebbe aiutare Trackhouse a trovare nuovi partner per il team MotoGP, che avrà bisogno di circa 15 milioni di euro per funzionare, con un contributo di Dorna di cinque milioni.

Per Dorna Sports S.L., l'attività negli Stati Uniti è in gran parte inattiva. In passato ci sono stati fino a tre GP statunitensi (Laguna Seca, Indianapolis e Texas), e ora il Circuito delle Americhe (COTA) è l'unica sede rimasta, ma il numero di spettatori ha lasciato molto a desiderare per anni - perché mancano eroi locali come Nicky Hayden, Ben Spies o Colin Edwards. Non c'è nemmeno un numero sufficiente per un pilota wildcard locale decente del Campionato Superbike MotoAmerica.

"Sarebbe il nostro sogno avere un pilota americano nel team MotoGP un giorno", ha rivelato Justin Marks. "Ma siamo lontani anni da questo obiettivo. Nel frattempo, possiamo collaborare con sponsor e partner americani che sono personalità americane e possono raccontare la storia americana".

"Vogliamo lavorare con Dorna e con i responsabili della MotoGP per far crescere questo sport in Nord America. crescita di questo sport in Nord America. Vogliamo portare gli spettatori alle gare, forse abbiamo bisogno di un secondo GP degli Stati Uniti. Hanno corso a Laguna Seca e c'è un nuovo circuito in costruzione nel Tennessee, dove ha sede il Trackhouse Group. Ci sono alcune opzioni, ma spetta alla Dorna decidere", ammette il proprietario del team Marks.

Alcuni costruttori di MotoGP allenano i giovani piloti delle classi Moto3 o Moto2 in un'accademia junior, ad esempio il Pierer Mobility Group, la Yamaha con il VR46 Master Camp Team e la Honda con l'Honda Asia Team.

Justin Marks potrebbe immaginare un giorno di gestire un team junior nel Campionato del Mondo Moto2 insieme ad Aprilia Racing, ad esempio, per promuovere i giovani piloti statunitensi e farli crescere per compiti più elevati?

"È una possibilità. Per prima cosa dobbiamo scoprire come è oggi il 'bacino di talenti' americano e com'è la situazione in America", afferma Justin Marks. "Se possiamo contribuire a far crescere i piloti americani nelle serie nazionali junior, in modo che il numero di talenti abbastanza bravi da guidare una Moto3 o una Moto2 cresca, è un compito che possiamo iniziare presto. Vorremmo aiutare e offrire supporto. Ma ho ancora molto da imparare sul modello di business della Moto3 e della Moto2. Al momento, la costruzione del team MotoGP ha la priorità. PC Rachidi, Jeremy Appleton, Wilco Zeeelenberg e io siamo molto impegnati al momento. Ma siamo forti sostenitori se possiamo contribuire a promuovere il talento motociclistico americano e a portarlo ai vertici".