Trackhouse Aprilia: "Os pilotos americanos estão a muitos anos de distância"

Justin Marks (42), proprietário da Trackhouse Racing Aprilia Team, quer voltar a colocar o Campeonato do Mundo de MotoGP no mapa da América. Um segundo GP dos EUA seria útil e a promoção de talentos americanos também está planeada para um futuro próximo.

A nova equipa cliente romeno-malaia RNF-Aprilia, apresentada no GP de Valência em novembro de 2022, foi desfeita após a primeira temporada de MotoGP. Embora a dupla de pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández tenha alcançado quatro resultados entre os seis primeiros nas corridas principais, o Comité de Participação do MotoGP (composto pela IRTA, Dorna e FIM) retirou as duas posições da equipa de Razlan Razali na grelha para 2024 no dia seguinte ao GP de Valência, apesar de um contrato válido com a Dorna até ao final de 2026.

Justin Marks, proprietário do Trackhouse Entertainment Group e da famosa Trackhouse Racing Team na série NASCAR dos EUA, assumiu então as duas vagas de MotoGP para os próximos três anos, incluindo os dois pilotos (para 2024) e todo o pessoal, sem grande deliberação.

A trackhouse racing team estará intimamente ligada à equipa de fábrica da Aprilia, com os pilotos Aleix Espargaró e Maverick Viñales, e estará mesmo sediada na sede da Aprilia Racing em Noale.

"Queremos formar uma equipa forte e independente e trabalhar em estreita colaboração com a fábrica", explicou Justin Marks (42), cuja fortuna está estimada em 50 milhões de dólares e que quer trazer o seu bem sucedido modelo de negócio da NASCAR (2 vitórias com Ross Chastain em 2023, 1 pole position, 10 resultados nos 5 primeiros em 36 corridas e 640 voltas à frente) para o MotoGP e convencer alguns patrocinadores bem conhecidos da NASCAR a juntarem-se à categoria rainha.

"Penso que é possível que alguns dos nossos actuais patrocinadores também participem no MotoGP", explicou Justin Marks numa entrevista exclusiva ao SPEEDWEEK.com. "O que fazemos na NASCAR ajuda realmente os nossos parceiros na sua estratégia de marketing na América do Norte. Mas também temos parceiros que são empresas globais, como a Anheuser Busch e a Coca Cola. Temos agora a oportunidade de trazer grandes marcas mundiais para o desporto do MotoGP. Temos sido bem sucedidos em tais esforços com as nossas actividades NASCAR no que diz respeito ao mercado americano. Agora estamos a trabalhar diligentemente para atrair grandes patrocinadores para o MotoGP".

A cobertura televisiva em direto do MotoGP nos canais de grande alcance NBC e CNBC deverá ajudar Trackhouse a encontrar novos parceiros para a equipa de MotoGP, que necessitará de cerca de 15 milhões de euros para funcionar, com uma contribuição de cinco milhões da Dorna.

Para a Dorna Sports S.L., a atividade nos Estados Unidos está praticamente inativa. No passado, houve até três GP dos EUA (Laguna Seca, Indianápolis e Texas), e agora o Circuito das Américas (COTA) é o único local remanescente, mas o número de espectadores tem deixado muito a desejar durante anos - porque faltam heróis locais como Nicky Hayden, Ben Spies ou Colin Edwards. Nem sequer há lugar para um piloto local wildcard do Campeonato de Superbike MotoAmerica.

"Seria o nosso sonho ter um piloto americano na equipa de MotoGP um dia", revelou Justin Marks. "Mas estamos a anos de distância desse objetivo. Entretanto, podemos associar-nos a patrocinadores e parceiros americanos que sejam personalidades americanas e que possam contar a história americana."

"Queremos trabalhar com a Dorna e os responsáveis do MotoGP para fazer crescer o desporto na América do Norte. Queremos que o desporto cresça na América do Norte. Queremos trazer espectadores para as corridas, talvez precisemos de um segundo GP dos EUA. Eles já correram em Laguna Seca e está a ser construída uma nova pista no Tennessee, onde está sediado o Trackhouse Group. Há algumas opções, mas cabe à Dorna decidir", admite o proprietário da equipa, Marks.

Alguns fabricantes de MotoGP treinam jovens pilotos nas classes de Moto3 ou Moto2 numa academia júnior, por exemplo, o Pierer Mobility Group, a Yamaha com a VR46 Master Camp Team e a Honda com a Honda Asia Team.

Justin Marks imagina um dia ter uma equipa júnior no Campeonato do Mundo de Moto2 em conjunto com a Aprilia Racing, por exemplo, para promover jovens pilotos americanos e prepará-los para tarefas mais elevadas?

"É uma possibilidade. Primeiro temos de descobrir qual é a atual 'reserva de talentos' americana e como é a América", afirma Justin Marks. "Se pudermos ajudar a formar pilotos americanos nas séries nacionais de juniores no nosso país, para que o número de talentos que são suficientemente bons para pilotar uma moto de Moto3 ou Moto2 aumente, essa é uma tarefa que podemos começar em breve. Gostaríamos de ajudar e dar apoio. Mas ainda tenho muito que aprender sobre o modelo de negócio das Moto3 e Moto2. De momento, a prioridade é a construção da equipa de MotoGP. O PC Rachidi, o Jeremy Appleton, o Wilco Zeeelenberg e eu estamos muito ocupados neste momento. Mas somos fortes apoiantes se pudermos ajudar a promover o talento americano no motociclismo e levá-lo ao topo."