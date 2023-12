Pit Beirer : "Augusto a bien rempli sa mission".

"Augusto Fernández doit simplement continuer comme il l'a fait jusqu'à présent, et les améliorations que nous attendons en 2024 viendront automatiquement", déclare Pit Beirer, le directeur de course de KTM, à propos du Rookie of the Year.

Après les déceptions des deux rookies du MotoGP Remy Gardner et Raúl Fernández lors de la saison 2022, Pierer Mobility AG avait la ferme intention de créer de meilleures conditions pour la saison 2023 pour l'ancien champion du monde Moto2 Augusto Fernández et, si possible, de lui accorder plus d'une année de probation dans la "première classe".

Le loyal Espagnol s'est effectivement bien adapté à la nouvelle équipe GASGAS Factory Racing Tech3, mais dès le premier Grand Prix à Portimão, le leader de l'équipe Pol Espargaró s'est gravement blessé. Jonas Folger a été appelé dans l'équipe en tant que pilote de réserve pour six Grand Prix ; Augusto devait soudainement assumer le rôle de numéro 1.

En 2023, Augusto Fernández se tire honorablement d'affaire, termine la plupart des courses, apprend sans cesse et brille dès le mois de mai avec une quatrième place sur le circuit Bugatti du Mans.

Mais au fur et à mesure que la saison avançait, sa courbe d'apprentissage s'est aplatie et il a terminé la saison à la 17e place du classement général avec un total de 71 points. Comme on pouvait s'y attendre, le pilote de GASGAS a dominé le prix "Rookie of the Year" - car il n'avait pas d'adversaire dans ce classement.

Augusto Fernández n'a pas caché ses points faibles au cours des dernières semaines. "Je dois être plus fort en qualifications et dans la première moitié de la course", tel est le bilan autocritique qu'il dresse après sa première saison en MotoGP.

"Avec Augusto, nous avons connu des secondes moitiés de course en 2023, où il a réalisé les temps au tour du top 3", explique Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport. "Dans d'autres domaines, nous allons soutenir Augusto pour qu'il s'y améliore. Il doit simplement continuer normalement comme il l'a fait jusqu'à présent, et les améliorations que nous attendons viendront automatiquement. Il a extrêmement bien rempli sa mission en 2023 pour un rookie. Nous croyons en lui et sommes convaincus qu'il continuera à s'améliorer en 2024. N'oublions pas que l'été dernier, il a subi une pression contractuelle, car il n'était pas certain de rester en MotoGP. Il y avait donc une certaine pression pour le pilote. Mais Augusto va se stabiliser et obtenir de bons résultats l'année prochaine".

"Nous avons maintenant un plan solide avec l'Athletic Performance Centre de Red Bull à Thalgau pour encadrer et préparer les pilotes pendant la saison d'hiver", a raconté Beirer. "Nous allons entraîner de manière ciblée la vivacité et la tolérance au lactate avec les garçons, afin qu'ils s'améliorent sur un seul tour rapide et atteignent ainsi de meilleures places sur la grille de départ".

Beirer poursuit : "Avec les courses de sprint, les besoins se sont quelque peu déplacés cette année. Si un coureur de fond doit parfois faire un sprint, il aura aussi des difficultés. C'est pourquoi un entraînement par intervalles sera nécessaire, comme tout le monde le fait en motocross avant le début de la saison, car tu dois y faire des sprints au départ. Tu dois faire entrer les pics de puissance. C'est pourquoi nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure en matière d'encadrement des pilotes. Nous avons décidé avec Red Bull que chaque pilote de MotoGP aurait son propre préparateur physique, qui travaillerait en étroite collaboration avec l'APC. Dans le passé, chaque pilote avait toujours un entraîneur. Mais en fin de compte, nous n'avons jamais su ce qu'ils faisaient ni comment ils s'entraînaient".

"Entre-temps, l'effort est devenu si important chez nous pour la classe MotoGP que nous abandonnons maintenant les pilotes d'usine à leur sort pendant des mois et que nous regardons ensuite en mars dans quel état ils sortent de la pause hivernale", a ajouté Beirer. "À l'avenir, nous aimerions savoir dans quel état ils sortent de la pause hivernale".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.