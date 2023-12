Pit Beirer: "Augusto ha fatto bene il suo lavoro".

"Augusto Fernández deve semplicemente continuare a fare quello che sta facendo, poi i miglioramenti che ci aspettiamo nel 2024 arriveranno automaticamente", dice il responsabile KTM Pit Beirer a proposito del Rookie of the Year.

Dopo le delusioni con i due esordienti della MotoGP Remy Gardner e Raúl Fernández nella stagione 2022, Pierer Mobility AG era determinata a creare condizioni migliori per l'allora campione del mondo della Moto2 Augusto Fernández per la stagione 2023 e, se possibile, a dargli più di un anno per dimostrare il suo valore nella classe regina.

Il fedele spagnolo si è effettivamente ambientato nel nuovo team GASGAS Factory Racing Tech3, ma il leader della squadra Pol Espargaró ha subito un grave infortunio durante il primo Gran Premio a Portimão. Jonas Folger è stato portato in squadra come pilota sostitutivo per sei Gran Premi; ad Augusto è stato improvvisamente chiesto di assumere il ruolo di numero uno.

Augusto Fernández ha avuto un inizio rispettabile nel 2023, completando la maggior parte delle gare, continuando a imparare e brillando con il quarto posto al Circuito Bugatti di Le Mans a maggio.

Ma con l'avanzare della stagione, la curva di apprendimento si è stabilizzata e ha concluso la stagione al 17° posto assoluto con un bottino di 71 punti. Come previsto, il pilota di GASGAS ha dominato il premio "Rookie of the Year", non avendo rivali in questa classifica.

Augusto Fernández non ha nascosto le sue debolezze nelle ultime settimane. "Devo diventare più forte in qualifica e nella prima metà della gara", è stata la sua conclusione autocritica dopo la sua prima stagione in MotoGP.

"Con Augusto abbiamo sperimentato le seconde metà delle gare nel 2023, dove ha fatto segnare i tempi sul giro dei primi tre", afferma il Direttore Motorsport KTM Pit Beirer. "Supporteremo Augusto in altre aree in modo che possa migliorare. Deve semplicemente continuare a lavorare normalmente come prima, poi i miglioramenti che ci aspettiamo arriveranno automaticamente. Nel 2023 ha svolto il suo lavoro in modo eccellente per un esordiente. Crediamo in lui e siamo convinti che continuerà a migliorare nel 2024. Non dobbiamo dimenticare che la scorsa estate ha subito pressioni per firmare un contratto, perché non si sapeva se sarebbe rimasto in MotoGP. C'era molta pressione per il pilota. Ma Augusto si stabilizzerà e otterrà buoni risultati il prossimo anno".

"Con il Red Bull Athletic Performance Centre di Thalgau, abbiamo ora un piano solido per sostenere e preparare i piloti durante la stagione invernale", ha detto Beirer. "Alleneremo in modo specifico la natura vivace e la tolleranza al lattato con i ragazzi, in modo che migliorino su un singolo giro veloce e quindi ottengano migliori posizioni di partenza".

Beirer ha continuato: "A causa delle gare sprint, quest'anno i requisiti sono cambiati un po'. Se un corridore di lunga distanza deve fare uno sprint, ha anche delle difficoltà. Per questo sarà necessario un allenamento a intervalli, come fanno tutti nel motocross prima dell'inizio della stagione, perché bisogna sprintare alla partenza. Devi ottenere i picchi di potenza. Ecco perché ora faremo un ulteriore passo avanti in termini di supporto ai piloti. Insieme a Red Bull, abbiamo deciso che ogni pilota della MotoGP avrà un preparatore atletico personale che lavorerà a stretto contatto con l'APC. In passato, ogni pilota ha sempre avuto un allenatore. Ma alla fine non sapevamo mai cosa stessero facendo o come si stessero allenando".

"Nel frattempo, l'impegno che mettiamo nella classe MotoGP è diventato così grande che ora lasciamo i piloti ufficiali al loro destino per mesi, per poi vedere a marzo in che condizioni escono dalla pausa invernale", ha aggiunto Beirer. "In futuro, vogliamo sapere come escono dalla pausa invernale".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 sec.

3. Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.