Pit Beirer: "Augusto fez bem o seu trabalho"

"Augusto Fernández tem simplesmente de continuar a fazer o que tem feito, depois as melhorias que esperamos em 2024 virão automaticamente", diz o Diretor de Corridas da KTM, Pit Beirer, sobre o Rookie do Ano.

Após as desilusões com os dois estreantes de MotoGP Remy Gardner e Raúl Fernández na temporada de 2022, a Pierer Mobility AG estava determinada a criar melhores condições para o então campeão mundial de Moto2 Augusto Fernández para a temporada de 2023 e, se possível, dar-lhe mais de um ano para provar o seu valor na classe rainha.

O fiel espanhol conseguiu, de facto, encontrar o seu lugar na nova equipa GASGAS Factory Racing Tech3, mas o líder da equipa, Pol Espargaró, sofreu uma grave lesão logo no primeiro Grande Prémio, em Portimão. Jonas Folger foi integrado na equipa como piloto de substituição durante seis Grandes Prémios; Augusto foi subitamente convidado a assumir o papel de número 1.

Augusto Fernández teve um início respeitável em 2023, completou a maioria das corridas, continuou a aprender e brilhou com o quarto lugar no Circuito Bugatti em Le Mans, em maio.

Mas, à medida que a época avançava, a curva de aprendizagem foi-se nivelando e terminou a época no 17º lugar da geral, com 71 pontos. Como era de esperar, o piloto da GASGAS dominou o prémio "Rookie of the Year", uma vez que não teve qualquer rival nesta classificação.

Augusto Fernández não escondeu os seus pontos fracos nas últimas semanas. "Preciso de ser mais forte na qualificação e na primeira metade da corrida", foi a sua conclusão autocrítica após a sua primeira época de MotoGP.

"Com o Augusto, tivemos a experiência de segundas metades de corridas em 2023, onde ele estabeleceu os tempos de volta dos 3 primeiros", diz Pit Beirer, Diretor da KTM Motorsport. "Vamos apoiar o Augusto noutras áreas para que ele possa melhorar. Ele só tem de continuar a trabalhar normalmente e depois as melhorias que esperamos virão automaticamente. Ele fez o seu trabalho extremamente bem para um estreante em 2023. Acreditamos nele e estamos convencidos de que vai continuar a melhorar em 2024. Não podemos esquecer que ele estava sob pressão para assinar um contrato no verão passado, porque era incerto se ele iria continuar no MotoGP. Havia muita pressão para o piloto. Mas o Augusto vai estabilizar e conseguir bons resultados no próximo ano."

"Com o Red Bull Athletic Performance Centre em Thalgau, temos agora um forte plano para apoiar e preparar os pilotos durante a época de inverno", disse Beirer. "Vamos treinar especificamente a natureza viva e a tolerância ao lactato com os rapazes, para que eles melhorem numa única volta rápida e assim consigam melhores posições de partida."

Beirer continuou: "Devido às corridas de sprint, os requisitos mudaram um pouco este ano. Se um corredor de longa distância tem de fazer um sprint, também tem dificuldades. É por isso que o treino intervalado será necessário, tal como toda a gente faz no motocross antes do início da época, porque temos de fazer um sprint logo no início. É preciso ter os picos de potência. É por isso que vamos agora dar mais um passo em frente em termos de apoio aos pilotos. Juntamente com a Red Bull, decidimos que cada piloto de MotoGP terá o seu próprio preparador físico pessoal que trabalhará em estreita colaboração com a APC. No passado, cada piloto tinha sempre um treinador. Mas, no final, nunca sabíamos o que estavam a fazer ou como estavam a treinar."

"Entretanto, o esforço que colocamos na classe de MotoGP tornou-se tão grande que agora deixamos os pilotos de fábrica à sua sorte durante meses e depois vemos em março em que condições saem da pausa de inverno," acrescentou Beirer. "No futuro, queremos saber como é que eles saem da paragem de inverno."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.