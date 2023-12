Pit Beirer: "Jack Miller se distrajo en verano"

Brad Binder ha mejorado del sexto al cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Pilotos 2023 en comparación con el año anterior y ha terminado la categoría reina como el mejor piloto no Ducati. "Queremos luchar por la corona mundial en 2024", dijo el director de KTM Motorsport, Pit Beirer, en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

Sin embargo, no es ningún secreto que Jack Miller ha decepcionado en general en su primera temporada de MotoGP con Red Bull-KTM, a pesar de que lideró durante 19 de las 27 vueltas en Valencia el domingo y luego se cayó. La victoria del dúo Red Bull-KTM estuvo en el horizonte durante varias vueltas de esta memorable carrera.

Incluso Sebastian Risse, Coordinador Técnico de KTM, fue incapaz de encontrar una solución fundamental a los problemas del australiano hasta las últimas carreras.

La temporada había empezado de forma bastante prometedora para "Thriller Miller". Elogió el potencial de la KTM RC16 durante los tests invernales, conquistó un séptimo puesto (Portimão) y un sexto (Las Termas de Río Hondo) en las cuatro primeras carreras del domingo, y en Jerez se colocó en el candelero con su primer podio, en tercera posición por detrás de Brad Binder.

Pero luego vinieron una serie de contratiempos y sólo dos sextos puestos dominicales en Sajonia, en junio, y en Motegi, en octubre.

"No tengo explicación para esta actuación. Es una lástima. Porque Jack nos ha hecho mejores, nos ha abierto nuevos caminos con su manera de trabajar y de poner a punto la moto. Al principio era el piloto de KTM más rápido de la noche a la mañana. Después, Brad Binder se benefició enormemente del trabajo que Jack aportó al equipo. Y Jack no pudo beneficiarse de su propio trabajo de desarrollo. Simplemente se distrajo en verano", explicó Pit Beirer.

El jefe de KTM Motorsport aludía a la nueva incorporación a la familia Miller, que dio a luz a su hija Pip-Florence a mediados de septiembre, poco después del GP de Misano.

"Empezar una familia así en Australia, en mitad de la temporada, es quizás algo que no deja completamente indemne a un piloto de carreras", comenta Pit Beirer. "Pero hemos cubierto las espaldas de Jack durante todo el año. Porque no pudimos encontrar ningún error evidente, aparte del hecho de que a veces se salía de la rueda delantera. Entonces se entra en una espiral, porque entonces el piloto quiere demostrarnos algo. Empuja aún más fuerte y baja aún más rápido. Una vez que un piloto de MotoGP ha perdido la confianza en sí mismo, se hace difícil. Por eso Jack no tuvo ningún momento destacado en verano. En los tres últimos Grandes Premios, en realidad con el cambio al chasis de carbono, volvieron los rayos de esperanza.

"Jack completó entonces dos carreras decentes con un 8º puesto en Sepang y un 9º en Doha. Le construimos y le devolvimos a donde estaba en primavera en términos de velocidad en Valencia", echa la vista atrás Pit Beirer.

"Pero a pesar de todas las críticas a Jack, me gustaría hacer hincapié en esto: En la mayoría de las carreras en las que terminó décimo en 2023, marcó tiempos por vuelta más rápidos que en la temporada 2022. Así que no es que haya tenido un bajón que nunca le haya ocurrido antes, sino que simplemente el campo de MotoGP está evolucionando brutalmente."

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.