Pit Beirer : "Jack Miller était distrait cet été".

Brad Binder est passé de la sixième à la quatrième place du championnat du monde des pilotes 2023 par rapport à l'année dernière et a terminé la "première classe" comme meilleur pilote non-Ducati. "Nous voulons nous battre pour la couronne mondiale en 2024", c'est pourquoi le directeur de KTM-Motorsport Pit Beirer vient de lancer un mot d'ordre dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com.

Mais ce n'est un secret pour personne que Jack Miller a globalement déçu lors de sa première saison en MotoGP chez Red Bull-KTM, même s'il a mené pendant 19 des 27 tours dimanche à Valence avant de chuter. Pendant plusieurs tours, une double victoire s'est dessinée pour le duo Red Bull-KTM lors de cette course mémorable.

Même l'ingénieur Sebastian Risse, coordinateur technique chez KTM, n'a pas trouvé de solution fondamentale aux problèmes de l'Australien jusqu'aux dernières courses.

La saison avait pourtant bien commencé pour "Thriller Miller". Il a loué le potentiel de la KTM RC16 lors des tests hivernaux, a décroché une septième place (Portimão) et une sixième place (Las Termas de Río Hondo) lors des quatre premières courses du dimanche, et s'est mis en évidence à Jerez en montant pour la première fois sur le podium à la troisième place derrière Brad Binder.

Mais ensuite, il a essuyé plusieurs revers - et n'a obtenu que deux sixièmes résultats dominicaux, en Saxe en juin et à Motegi en octobre.

"Je n'ai aucune explication pour cette performance. C'est simplement très dommage. Car Jack nous a rendus meilleurs, il nous a ouvert de nouvelles voies par sa méthode de travail et sa manière de régler la moto. Au début, il était le pilote KTM le plus rapide du jour au lendemain. Par la suite, Brad Binder a énormément profité du travail que Jack a apporté à l'équipe. Et Jack n'a pas pu profiter de son propre travail de développement. Il a été distrait pendant l'été", a expliqué Pit Beirer.

Le directeur de KTM Motorsport faisait ainsi allusion à la progéniture de Miller, dont la fille Pip-Florence est née à la mi-septembre, peu après le GP de Misano.

"Fonder une famille en Australie en plein milieu de la saison est peut-être quelque chose qui ne passe pas inaperçu pour un tel pilote", estime Pit Beirer. "Mais nous avons soutenu Jack tout au long de l'année. Car nous n'avons pas pu trouver d'erreurs évidentes, si ce n'est que la roue avant a parfois glissé. Tu entres alors dans une spirale, car le pilote veut alors nous prouver quelque chose. Il appuie encore plus fort et descend encore plus vite. Une fois que la confiance en soi est entamée chez un pilote de MotoGP, cela devient difficile. C'est pourquoi Jack n'a pas connu les moments forts de l'été. Lors des trois derniers Grand Prix, en fait avec le passage au châssis carbone, les lueurs d'espoir sont revenues.

"Jack a ensuite réalisé deux courses correctes avec une 8e place à Sepang et une 9e place à Doha. Nous avons réussi à le faire progresser et à le ramener à Valence là où il était déjà au printemps", explique Pit Beirer.

"Mais malgré toutes les critiques à l'encontre de Jack, je tiens à préciser une chose : Lors de la plupart des courses où il a tourné autour de la dixième place en 2023, il a réalisé des temps au tour plus rapides que lors de la saison 2022. Ce n'est donc pas qu'il a connu une baisse de régime qui n'a jamais existé auparavant, mais le peloton MotoGP évolue tout simplement de manière brutale".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.