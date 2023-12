Pit Beirer: "Jack Miller era distratto in estate".

Numero di titoli del Campionato del Mondo MotoGP nell'ottavo anno di lotta per il titolo Valencia era in rotta per una doppia vittoria. Sette vittorie in MotoGP finora.

Brad Binder è passato dal sesto al quarto posto nel Campionato del Mondo Piloti 2023 rispetto all'anno precedente e ha concluso la classe regina come miglior pilota non-Ducati. "Vogliamo lottare per la corona del campionato del mondo nel 2024", ha dichiarato il direttore di KTM Motorsport Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Tuttavia, non è un segreto che Jack Miller abbia deluso nel complesso nella sua prima stagione di MotoGP con Red Bull-KTM, anche se domenica a Valencia è stato in testa per 19 giri su 27 e poi è caduto. Una doppietta per il duo Red Bull-KTM era prevista per diversi giri di questa memorabile gara.

Persino Sebastian Risse, coordinatore tecnico di KTM, non è riuscito a trovare una soluzione fondamentale ai problemi dell'australiano fino alle ultime gare.

La stagione era iniziata in modo promettente per "Thriller Miller". Aveva elogiato il potenziale della KTM RC16 durante i test invernali, aveva conquistato un settimo posto (Portimão) e un sesto posto (Las Termas de Río Hondo) nelle prime quattro gare della domenica e a Jerez si era messo in luce con il suo primo podio al terzo posto dietro Brad Binder.

Ma poi sono arrivate una serie di battute d'arresto e solo due sesti posti domenica, in Sassonia a giugno e a Motegi a ottobre.

"Non ho spiegazioni per questa prestazione. È solo un grande peccato. Perché Jack ci ha migliorato, ci ha aperto nuove strade con il suo modo di lavorare e di impostare la moto. All'inizio era il pilota KTM più veloce. In seguito, Brad Binder ha tratto enormi benefici dal lavoro che Jack ha apportato alla squadra. E Jack non ha potuto beneficiare del suo stesso lavoro di sviluppo. In estate era semplicemente distratto", ha spiegato Pit Beirer.

Il responsabile Motorsport di KTM alludeva al nuovo arrivo nella famiglia Miller, che ha dato alla luce la figlia Pip-Florence a metà settembre, poco dopo il GP di Misano.

"Mettere su famiglia in Australia nel bel mezzo della stagione è forse qualcosa che non lascia del tutto indenne un pilota", dice Pit Beirer. "Ma abbiamo coperto le spalle a Jack per tutto l'anno. Perché non abbiamo trovato errori evidenti, a parte il fatto che a volte scivolava dalla ruota anteriore. Poi si entra in una spirale, perché il pilota vuole dimostrarci qualcosa. Spinge ancora di più e vola giù ancora più velocemente. Una volta che la fiducia in se stesso di un pilota di MotoGP viene messa a dura prova, diventa difficile. Ecco perché Jack non ha avuto nessun momento di gloria in estate. Negli ultimi tre Gran Premi, con il passaggio al telaio in carbonio, sono tornati i raggi di speranza.

"Jack ha poi portato a termine due gare decenti, con l'8° posto a Sepang e il 9° a Doha. A Valencia l'abbiamo rimesso in sesto e l'abbiamo riportato al punto in cui era in primavera in termini di velocità", spiega Pit Beirer.

"Ma nonostante tutte le critiche rivolte a Jack, vorrei sottolineare questo aspetto: Nella maggior parte delle gare in cui è arrivato decimo nel 2023, ha fatto segnare tempi sul giro più veloci rispetto alla stagione 2022. Quindi non è che abbia avuto un crollo mai successo prima, ma il campo della MotoGP si sta semplicemente sviluppando in modo brutale".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.