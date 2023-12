Pit Beirer: "Jack Miller estava distraído no verão"

Número de títulos do Campeonato do Mundo de MotoGP no oitavo ano de luta pelo título Valência estava a caminho de uma dupla vitória. Sete vitórias no MotoGP até à data.

Brad Binder melhorou do sexto para o quarto lugar no Campeonato do Mundo de Pilotos de 2023 em comparação com o ano anterior e terminou a categoria rainha como o melhor piloto não-Ducati. "Queremos lutar pela coroa do campeonato mundial em 2024", disse o Diretor de Motorsport da KTM, Pit Beirer, em entrevista ao SPEEDWEEK.com.

No entanto, não é segredo que Jack Miller decepcionou na sua primeira temporada de MotoGP com a Red Bull-KTM, apesar de ter liderado 19 das 27 voltas em Valência no domingo e depois ter caído. Uma dupla vitória para a Red Bull-KTM esteve na iminência de acontecer durante várias voltas desta memorável corrida.

Mesmo Sebastian Risse, Coordenador Técnico da KTM, não conseguiu encontrar uma solução fundamental para os problemas do australiano até às últimas corridas.

A época tinha começado de forma bastante prometedora para "Thriller Miller". Ele elogiou o potencial da KTM RC16 durante os testes de inverno, conquistou um sétimo lugar (Portimão) e um sexto lugar (Las Termas de Río Hondo) nas primeiras quatro corridas de Domingo e, em Jerez, colocou-se no centro das atenções com o seu primeiro lugar no pódio, em terceiro lugar, atrás de Brad Binder.

Mas depois vieram uma série de contratempos - e apenas dois resultados de sexto lugar no domingo, na Saxónia em junho e em Motegi em outubro.

"Não tenho explicação para este desempenho. É simplesmente uma grande pena. Porque o Jack melhorou-nos, abriu-nos novos caminhos com a sua forma de trabalhar e a sua forma de preparar a moto. Ele foi o piloto mais rápido da KTM durante a noite no início. Depois, o Brad Binder beneficiou enormemente do trabalho que o Jack trouxe para a equipa. E Jack não pôde beneficiar do seu próprio trabalho de desenvolvimento. Ele estava simplesmente distraído no verão", explicou Pit Beirer.

O Diretor de Desportos Motorizados da KTM estava a aludir à nova adição à família Miller, que deu à luz a filha Pip-Florence em meados de setembro, pouco depois do GP de Misano.

"Começar uma família como esta na Austrália a meio da época é talvez algo que não deixa um piloto de competição completamente ileso," diz Pit Beirer. "Mas nós apoiámos o Jack durante todo o ano. Porque não encontrámos erros óbvios, para além do facto de ele ter por vezes escorregado da roda dianteira. Depois entramos numa espiral, porque o piloto quer provar-nos alguma coisa. Ele esforça-se ainda mais e voa ainda mais depressa. Quando a auto-confiança de um piloto de MotoGP é abalada, torna-se difícil. É por isso que o Jack não teve nenhum destaque no verão. Nos últimos três Grandes Prémios, na verdade com a mudança para o chassis de carbono, os raios de esperança voltaram.

"O Jack fez duas corridas decentes, com um 8º lugar em Sepang e um 9º lugar em Doha. Nós o desenvolvemos e o trouxemos de volta para onde ele estava na primavera em termos de velocidade em Valência", Pit Beirer relembra.

"Mas apesar de todas as críticas ao Jack, gostaria de sublinhar o seguinte: Na maioria das corridas em que ele terminou em décimo em 2023, ele fez tempos de volta mais rápidos do que na temporada de 2022. Portanto, não é que ele tenha tido uma queda que nunca aconteceu antes, mas o campo de MotoGP está simplesmente se desenvolvendo brutalmente."

Resultados da corrida de MotoGP em Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.