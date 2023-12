Por fin oficial: Bastianini continúa en Lenovo

En el GP de Malasia, el segundo fin de semana de noviembre, se hizo evidente que Ducati Lenovo estaba considerando cambiar a Martin por Bastianini. Ahora es seguro que no se llevará a cabo.

Naturalmente, los responsables de Ducati Corse se preguntaron durante semanas en otoño si una alineación de pilotos en el Lenovo Ducati 2024 con Pecco Bagnaia y Jorge Martín no sería más potente que la constelación prevista con Bagnaia y Bastianini.

Por ello, Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, está considerando si Lenovo y Pramac deberían cambiar a Bastianini por Martín en la fase final del Campeonato del Mundo. Gigi Dall'Igna declaró a SPEEDWEEK.com en Sepang: "Eso no está previsto por el momento. En términos de contratos, en realidad no existe esa posibilidad". Pero una maniobra de este tipo no se descartaba en Ducati por el momento.

"Ducati tenía una cláusula en el contrato con Enea que les permitía decidir hasta finales de agosto si Enea continuaba pilotando con Lenovo o se unía al equipo Pramac", explicó Carlo Pernat, mánager del medallista de bronce del Campeonato del Mundo de MotoGP del año pasado, Enea Bastianini. "Ducati Cose me envió un correo electrónico el 30 o 31 de agosto y me confirmó que Enea seguiría pilotando para el equipo de fábrica. Al hacerlo, perdieron la oportunidad de realizar dicha transferencia. Así que tengo por escrito que Enea seguirá con Lenovo en 2024. No se puede discutir este documento oficial".

"No entiendo cómo surgieron estos rumores en los GP de ultramar. Tampoco sé si habría cambiado algo en los planes de Ducati si Jorge Martín hubiera ganado el campeonato del mundo. Para nosotros, por supuesto, un cambio de equipo habría tenido un gran impacto financiero porque nuestros patrocinadores privados pagan mucho más por una plaza en el equipo oficial que por una plaza en Pramac. Aunque tengas una moto de fábrica, no estás en el equipo de fábrica", subrayó Pernat.

"Tampoco entiendo qué debe haber cambiado en los planes de Ducati en el poco tiempo transcurrido desde finales de agosto", suspira Carlo Pernat en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.

El hecho es que Enea Bastianini ha obtenido unos resultados decepcionantes este año, por supuesto lesionándose gravemente dos veces en Portimão y en Barcelona.

"Enea fue derribado por Luca Marini en Portugal y luego estuvo casi tres meses de baja por una fractura de omóplato", señala Pernat. "Tuvo una moto de trabajo actual por primera vez en 2023, se unió a un nuevo equipo, tuvo que acostumbrarse a la forma de trabajar de su nuevo jefe de equipo Marco Rigamonti. Pero no pudo pilotar la GP23 durante tres meses y no pudo completar un programa de preparación física adecuado durante tres meses. En cualquier caso, siempre creímos que Enea seguiría pilotando para el equipo de trabajo de Lenovo en 2024".

Paolo Campinoti, propietario de la empresa de generadores Pramac y del exitoso equipo de MotoGP del mismo nombre, descartó hoy todas las especulaciones al ser preguntado por SPEEDWEEK.com. "Jorge Martín seguirá pilotando para nosotros en 2024", aseguró Campinoti.

"Si Enea hubiera sido transferido a Pramac, le habría costado mucho dinero a Ducati", calculó Pernat de forma inequívoca.

El campeón del mundo Pecco Bagnaia se mantuvo al margen de estas discusiones: "Nunca estoy involucrado en estas decisiones y no quiero interferir en este tipo de decisiones. No creo que hubiera sido justo para Enea después de la temporada que ha hecho. Pero yo sólo estoy aquí para correr. No sé nada al respecto".

Sin embargo, no existe un amor profundo entre Bagnaia y Bastianini. La "Bestia" se enfrentó al campeón del mundo de 2022 en la Gresini Ducati GP21 al menos cuatro veces de forma bastante despiadada y mostró poca consideración por su lucha por el título contra Fabio Quartararo.

Y en el inicio de la temporada 2023 en Portugal, Bastianini arrastró a la estrella de Honda Marc Márquez a la pole position, que Bagnaia perdió. En octubre de 2023, Bastianini empujó a su compañero de equipo al tercer puesto en la Q1 del Gran Premio de Mandalika, arruinando así su oportunidad de lograr una buena posición en la parrilla de salida.

Martin, subcampeón del mundo, esperó con calma la decisión de Ducati. "No puedo decir mucho al respecto", ha explicado hoy en Sepang. "Lo que puedo decir: Estaría orgulloso de continuar con el Pramac una temporada más. Pero si Ducati quiere verme con una moto roja, yo también estaría encantado".

Luego, en Valencia, dijo: "Si mis resultados a partir de 2023 no fueron lo suficientemente buenos para unirme al equipo de fábrica, probablemente nunca serán lo suficientemente buenos."

En noviembre se rumoreó que Ducati sólo habría intentado encontrar una solución amistosa para el intercambio de pilotos si Jorge Martín hubiera ganado el título. Pero Ducati no quería verse envuelta en una disputa legal. Y la victoria de Bastianini en Sepang también le colocó en una mejor posición para cumplir el compromiso de Ducati.