Enfin officiel : Bastianini continue chez Lenovo

Lors du GP de Malaisie, le deuxième week-end de novembre, il est apparu clairement que Ducati Lenovo envisageait un échange de pilotes entre Martin et Bastianini. Il est désormais certain qu'il n'aura pas lieu.

Bien entendu, les responsables de Ducati Corse se sont demandés pendant des semaines à l'automne si une formation de pilotes chez Lenovo Ducati 2024 avec Pecco Bagnaia et Jorge Martin ne serait pas plus percutante que la constellation prévue avec Bagnaia et Bastianini.

C'est pourquoi, en cette phase finale du championnat du monde, le directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, réfléchit à un échange de pilotes entre Lenovo et Pramac, Bastianini contre Martin. Gigi Dall'Igna a déclaré à SPEEDWEEK.com à Sepang : "Ce n'est pas prévu pour le moment. Du point de vue des contrats, une telle possibilité n'existe pas vraiment". Mais une telle manœuvre n'était pas exclue chez Ducati à ce moment-là.

"Ducati avait une clause dans le contrat avec Enea selon laquelle ils pouvaient décider jusqu'à la fin du mois d'août si Enea continuerait à courir chez Lenovo ou s'il rejoindrait le team Pramac", a expliqué Carlo Pernat, le manager d'Enea Bastianini, troisième du championnat du monde MotoGP l'année dernière. "Ducati Cose m'a envoyé un e-mail le 30 ou 31 août pour me confirmer qu'Enea continuerait à courir dans l'équipe d'usine. Ils ont ainsi perdu la possibilité de procéder à un tel transfert. J'ai donc la confirmation écrite qu'Enea restera chez Lenovo en 2024. Ce document officiel ne peut pas être écarté".

"Je ne comprends pas comment ces rumeurs ont pu naître lors des GP outre-mer. Je ne sais pas non plus si les plans de Ducati auraient changé si Jorge Martin avait remporté le championnat du monde. Pour nous, un tel changement d'équipe aurait bien sûr eu de fortes répercussions financières, car nos sponsors privés paient nettement plus pour une place dans l'équipe d'usine que pour une place chez Pramac. Là-bas, on a certes une moto d'usine, mais on n'est pas dans l'équipe d'usine", a souligné Pernat.

"Je ne comprends pas non plus ce qui aurait pu changer dans les plans de Ducati dans le court laps de temps qui s'est écoulé depuis fin août", a soupiré Carlo Pernat lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Le fait est qu'Enea Bastianini a livré quelques résultats décevants cette année, avec bien sûr deux graves blessures à Portimão et à Barcelone.

"Enea a été abattu par Luca Marini au Portugal et a ensuite été absent pendant près de trois mois à cause d'une omoplate cassée", fait remarquer Pernat. "En 2023, il a reçu pour la première fois une moto d'usine actuelle, il est arrivé dans une nouvelle équipe, il a dû s'habituer à la méthode de travail de son nouveau chef d'équipe Marco Rigamonti. Mais il n'a pas pu piloter la GP23 pendant trois mois et n'a pas pu suivre un programme de condition physique digne de ce nom pendant trois mois. Quoi qu'il en soit, nous avons toujours été d'avis qu'Enea continuerait à courir dans l'équipe d'usine Lenovo en 2024".

Interrogé aujourd'hui par SPEEDWEEK.com, Paolo Campinoti, propriétaire de la société de générateurs Pramac et de l'équipe de MotoGP à succès du même nom, a balayé toute spéculation. "Jorge Martin continuera à courir chez nous en 2024", a assuré Campinoti.

"Si Enea avait été transféré chez Pramac, cela aurait coûté un paquet d'argent à Ducati", a calculé Pernat sans équivoque.

Le champion du monde Pecco Bagnaia s'est tenu à l'écart de ces discussions : "Je ne suis jamais impliqué dans ces décisions et je ne veux pas non plus m'immiscer dans ce genre de décisions. Je pense que cela n'aurait pas été juste pour Enea après la saison qu'il a vécue. Mais je ne suis ici que pour faire la course. Je ne sais rien à ce sujet".

Un amour fusionnel n'existe toutefois pas entre Bagnaia et Bastianini. Car la "Bestia" a combattu le champion du monde 2022 avec la Gresini-Ducati GP21 au moins quatre fois de manière assez impitoyable et n'a eu que peu d'égards pour sa lutte pour le titre contre Fabio Quartararo.

Et lors du début de la saison 2023 au Portugal, Bastianini a traîné la star Honda Marc Márquez jusqu'à la pole position, Bagnaia l'a perdue. En octobre 2023, Bastianini a repoussé son coéquipier à la troisième place lors de la Q1 du Grand Prix de Mandalika et lui a ainsi gâché la chance d'obtenir une bonne place sur la grille de départ là-bas.

Martin, deuxième du championnat du monde, a attendu sereinement la décision de Ducati. "Je ne peux pas en dire beaucoup plus", a-t-il déclaré aujourd'hui à Sepang. "Ce que je peux dire : Je serais fier de continuer une saison de plus avec Pramac. Mais si Ducati voulait me voir sur une moto rouge, je serais certainement heureux aussi".

Il a ensuite déclaré à Valence : "Si mes résultats de 2023 n'ont pas été suffisants pour intégrer l'équipe d'usine, je pense qu'ils ne seront jamais assez bons".

Chez Ducati, on a entendu en novembre que l'on n'aurait essayé de trouver une solution à l'amiable pour l'échange de pilotes qu'en cas de titre de Jorge Martin. Mais Ducati ne voulait pas s'engager dans une bataille juridique. De plus, en gagnant à Sepang, Bastianini s'est mis dans une meilleure position pour que Ducati respecte son engagement.