Finalmente ufficiale: Bastianini continua a lavorare per Lenovo

In occasione del GP della Malesia, il secondo fine settimana di novembre, era emerso che la Ducati Lenovo stava valutando la possibilità di sostituire Martin con Bastianini. Ora è certo che ciò non avverrà.

Naturalmente, i responsabili di Ducati Corse si sono chiesti per settimane, in autunno, se una formazione di piloti della Lenovo Ducati 2024 con Pecco Bagnaia e Jorge Martin non sarebbe stata più potente della costellazione prevista con Bagnaia e Bastianini.

Il Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna sta quindi valutando se Lenovo e Pramac debbano sostituire Bastianini con Martin nella fase finale del Campionato del Mondo. Gigi Dall'Igna ha dichiarato a SPEEDWEEK.com a Sepang: "Al momento non è previsto. In termini di contratti, in realtà non c'è questa possibilità". Ma una simile manovra non è stata esclusa dalla Ducati in questo momento.

"La Ducati aveva una clausola nel contratto con Enea che permetteva loro di decidere fino alla fine di agosto se Enea avrebbe continuato a correre con Lenovo o sarebbe passato al team Pramac", ha spiegato Carlo Pernat, il manager di Enea Bastianini, medaglia di bronzo del Campionato del Mondo MotoGP dello scorso anno. "Ducati Cose mi ha mandato una mail il 30 o 31 agosto e mi ha confermato che Enea avrebbe continuato a correre per il team ufficiale. Così facendo, hanno perso l'opportunità di effettuare questo trasferimento. Quindi ho messo per iscritto che Enea rimarrà con Lenovo nel 2024. Non si può discutere questo documento ufficiale".

"Non capisco come siano nate queste voci nei GP d'oltreoceano. Non so nemmeno se sarebbe cambiato qualcosa nei piani della Ducati se Jorge Martin avesse vinto il campionato del mondo. Per noi, ovviamente, un tale cambiamento di squadra avrebbe avuto un forte impatto finanziario, perché i nostri sponsor privati pagano molto di più per un posto nel team ufficiale che per un posto in Pramac. Anche se lì si ha una moto ufficiale, non si è nel team ufficiale", ha sottolineato Pernat.

"Inoltre, non capisco cosa sia cambiato nei piani della Ducati nel breve tempo trascorso dalla fine di agosto", ha dichiarato Carlo Pernat in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Il fatto è che Enea Bastianini ha ottenuto risultati deludenti quest'anno, infortunandosi due volte a Portimão e a Barcellona.

"Enea è stato abbattuto da Luca Marini in Portogallo e poi è stato fuori per quasi tre mesi a causa della rottura della scapola", sottolinea Pernat. "Per la prima volta nel 2023 ha avuto una moto da corsa, è entrato in una nuova squadra e ha dovuto abituarsi al modo di lavorare del suo nuovo capo equipaggio Marco Rigamonti. Ma non ha potuto guidare la GP23 per tre mesi e non ha potuto completare un programma di fitness adeguato per tre mesi. In ogni caso, abbiamo sempre creduto che Enea avrebbe continuato a correre per il team Lenovo works nel 2024".

Paolo Campinoti, proprietario dell'azienda di generatori Pramac e dell'omonimo team di successo della MotoGP, ha respinto oggi tutte le speculazioni quando gli è stato chiesto da SPEEDWEEK.com. "Jorge Martin continuerà a correre per noi nel 2024", ha assicurato Campinoti.

"Se Enea fosse stato trasferito alla Pramac, sarebbe costato alla Ducati un sacco di soldi", ha calcolato inequivocabilmente Pernat.

Il campione del mondo Pecco Bagnaia è rimasto fuori da queste discussioni: "Non sono mai coinvolto in queste decisioni e non voglio interferire in questo tipo di decisioni. Non credo che sarebbe stato giusto nei confronti di Enea dopo la stagione che ha fatto. Ma io sono qui solo per correre. Non ne so nulla".

Tuttavia, non c'è un amore profondo tra Bagnaia e Bastianini. La "Bestia" ha affrontato il campione del mondo 2022 sulla Ducati GP21 di Gresini almeno quattro volte in modo piuttosto spietato e ha mostrato scarsa considerazione per la sua lotta al titolo contro Fabio Quartararo.

All'apertura della stagione 2023 in Portogallo, Bastianini ha trascinato la stella della Honda Marc Márquez alla pole position, che Bagnaia ha perso. Nell'ottobre 2023, Bastianini ha spinto il suo compagno di squadra al terzo posto nella Q1 del Gran Premio di Mandalika, rovinando così la possibilità di una buona posizione in griglia.

Il vicecampione del mondo Martin ha atteso con calma la decisione della Ducati. "Non posso dire molto al riguardo", ha spiegato oggi a Sepang. "Quello che posso dire: Sarei orgoglioso di continuare con Pramac per un'altra stagione. Ma se la Ducati vuole vedermi su una moto rossa, sarei certamente felice anch'io".

A Valencia ha poi dichiarato: "Se i miei risultati del 2023 non sono stati abbastanza buoni per entrare nel team ufficiale, probabilmente non lo saranno mai".

A novembre si era detto che la Ducati avrebbe cercato di trovare una soluzione amichevole per lo scambio di piloti solo se Jorge Martin avesse vinto il titolo. Ma la Ducati non voleva essere coinvolta in una controversia legale. Inoltre, la vittoria di Bastianini a Sepang lo ha messo in una posizione migliore per onorare l'impegno della Ducati.