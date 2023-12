Agora finalmente oficial: Bastianini continua na Lenovo

No GP da Malásia, no segundo fim de semana de novembro, tornou-se evidente que a Ducati Lenovo estava a considerar trocar Martin por Bastianini. Agora é certo que isso não vai acontecer.

Naturalmente, os responsáveis da Ducati Corse perguntaram-se durante semanas no outono se um alinhamento de pilotos na Lenovo Ducati 2024 com Pecco Bagnaia e Jorge Martin não seria mais poderoso do que a constelação planeada com Bagnaia e Bastianini.

O Diretor Geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, está, portanto, a considerar se a Lenovo e a Pramac devem trocar Bastianini por Martin na fase final do Campeonato do Mundo. Gigi Dall'Igna disse à SPEEDWEEK.com em Sepang: "Isso não está planeado de momento. Em termos de contratos, não existe de facto essa possibilidade". Mas tal manobra não foi descartada na Ducati nesta altura.

"A Ducati tinha uma cláusula no contrato com Enea que lhes permitia decidir até ao final de agosto se Enea continuaria a correr com a Lenovo ou se se juntaria à equipa Pramac," explicou Carlo Pernat, o empresário do medalhado de bronze do Campeonato do Mundo de MotoGP do ano passado, Enea Bastianini. "A Ducati Cose enviou-me um e-mail a 30 ou 31 de agosto e confirmou que Enea iria continuar a correr pela equipa de fábrica. Ao fazê-lo, perderam a oportunidade de efetuar essa transferência. Por isso, tenho por escrito que Enea vai continuar com a Lenovo em 2024. Não se pode contestar este documento oficial".

"Não percebo como é que estes rumores surgiram nos GPs do estrangeiro. Também não sei se alguma coisa teria mudado nos planos da Ducati se Jorge Martin tivesse ganho o campeonato do mundo. Para nós, claro, essa mudança de equipa teria tido um grande impacto financeiro porque os nossos patrocinadores privados pagam muito mais por um lugar na equipa de fábrica do que por um lugar em Pramac. Embora se tenha uma moto de fábrica, não se está na equipa de fábrica", sublinhou Pernat.

"Eu também não entendo o que deve ter mudado nos planos da Ducati no curto espaço de tempo desde o final de agosto", suspirou Carlo Pernat em entrevista ao SPEEDWEEK.com.

O facto é que Enea Bastianini tem apresentado alguns resultados decepcionantes este ano, tendo-se lesionado gravemente duas vezes em Portimão e em Barcelona.

"Enea foi abatido por Luca Marini em Portugal e depois esteve de fora durante quase três meses devido a uma fratura na omoplata", salienta Pernat. "Recebeu uma moto de trabalho pela primeira vez em 2023, juntou-se a uma nova equipa, teve de se habituar à forma como o seu novo chefe de equipa, Marco Rigamonti, trabalhava. Mas não pôde correr com a GP23 durante três meses e não pôde completar um programa de fitness adequado durante três meses. Em todo o caso, sempre acreditámos que Enea continuaria a correr pela equipa de trabalho da Lenovo em 2024."

Paolo Campinoti, proprietário da empresa de geradores Pramac e da bem sucedida equipa de MotoGP com o mesmo nome, rejeitou todas as especulações hoje quando questionado pela SPEEDWEEK.com. "Jorge Martin vai continuar a correr para nós em 2024", garantiu Campinoti.

"Se Enea tivesse sido transferido para a Pramac, isso teria custado muito dinheiro à Ducati", calculou Pernat de forma inequívoca.

O campeão do mundo Pecco Bagnaia ficou de fora destas discussões: "Nunca estou envolvido nestas decisões e não quero interferir neste tipo de decisões. Penso que não teria sido justo para o Enea depois da época que ele teve. Mas eu só estou aqui para correr. Não sei nada sobre isso".

No entanto, não existe um amor profundo entre Bagnaia e Bastianini. O "Bestia" lutou contra o campeão mundial de 2022 na Gresini Ducati GP21 pelo menos quatro vezes de uma forma bastante cruel e mostrou pouca consideração pela sua luta pelo título contra Fabio Quartararo.

E na abertura da época de 2023 em Portugal, Bastianini arrastou a estrela da Honda Marc Márquez para a pole position, que Bagnaia perdeu. Em outubro de 2023, Bastianini empurrou o seu companheiro de equipa para o terceiro lugar na Q1 do Grande Prémio de Mandalika, arruinando assim a sua oportunidade de obter uma boa posição na grelha.

O segundo classificado do Campeonato do Mundo, Martin, aguardou calmamente a decisão da Ducati. "Eu não posso dizer muito sobre isso", explicou ele hoje em Sepang. "O que eu posso dizer: Eu ficaria orgulhoso de continuar com a Pramac por mais uma temporada. Mas se a Ducati quiser ver-me numa moto vermelha, certamente que também ficarei feliz."

Em Valência, disse depois: "Se os meus resultados de 2023 não foram suficientemente bons para me juntar à equipa de fábrica, provavelmente nunca serão suficientemente bons."

Em novembro, correu o rumor de que a Ducati só teria tentado encontrar uma solução amigável para a troca de pilotos se Jorge Martin tivesse ganho o título. Mas a Ducati não queria envolver-se numa disputa legal. E a vitória de Bastianini em Sepang também o colocou numa posição melhor para honrar o compromisso da Ducati.