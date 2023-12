Justin Marks (Trackhouse) : "Heureux avec Miguel & Raúl".

La nouvelle équipe Trackhouse Aprilia MotoGP Racing a signé un contrat avec Dorna Sports S.L. pour les trois prochaines années et a repris avec effet immédiat les deux créneaux MotoGP de l'équipe satellite RNF-Aprilia avec les pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández, qui sont sous contrat avec Aprilia Racing pour 2024 et devraient si possible recevoir des machines d'usine en 2024.

Si les capacités et les délais de livraison des Aprilia RS-GP24 ne sont pas suffisants pour les tests de Sepang début février, l'équipe du trackhouse pourrait encore effectuer les tests hivernaux avec les machines RS-GP23 ou, par exemple, n'utiliser qu'une RS-GP24 par pilote à Sepang. La spécification exacte ne devra alors être homologuée que le jeudi précédant le premier entraînement au Qatar, soit le 7 mars 2024.

Trackhouse se présentera avec une paire de pilotes prometteuse, puisque Miguel Oliveira a été deux fois vice-champion du monde (Moto3/2015, Moto2/2018) et que Raúl Fernández a été vice-champion du monde Moto2 en tant que rookie en 2021 avec l'équipe Red Bull Ajo-KTM, avec huit victoires de saison en tant que rookie - un record.

Mais quelle est la vision idéale d'un pilote de MotoGP pour le propriétaire de l'équipe Trackhouse, Justin Marks, pour l'avenir ?

"Pour l'instant, nous sommes très excités d'avoir Miguel et Raúl dans l'équipe. Ces garçons représentent les deux extrémités du spectre. Avec Miguel, nous avons une sorte de vétéran qui a piloté de nombreuses motos différentes, qui se comporte de manière très calculée et qui a une immense expérience. À côté de cela, nous avons Raúl, qui est jeune et veut absolument prouver au monde ce dont il est capable. Nous sommes vraiment contents de cette constellation".

"Si je regarde notre plan à long terme, tous ces grands pilotes de haut niveau veulent courir dans une équipe d'usine. Mais si nous pouvons construire une puissante équipe indépendante, nous pouvons attirer certaines des plus grandes stars de ce sport. Ils pourront peut-être gagner dans une équipe d'usine, mais peut-être réussiront-ils aussi dans une équipe de piste. J'aimerais convaincre les meilleurs pilotes du sport de venir chez nous. Mais cela prendra du temps, nous devons d'abord nous établir. Pour l'instant, nous avons des contrats avec Raúl et Miguel".

D'ailleurs, Pramac-Racing participe au MotoGP depuis 2005 avec des motos Ducati. Le GP de Spielberg 2021 a vu la première victoire de Jorge Martin ; en revanche, l'équipe Mooney VR46 de Rossi a gagné dès la deuxième année - en 2023 avec Marco Bezzecchi à Las Termas de Río Hondo. Tech3 est arrivé dans la catégorie reine en 2022 - et a gagné pour la première fois en 2020 avec Oliveira (KTM) à Spielberg et à Portimão.

"Je suis heureux de participer en étroite collaboration avec Aprilia, car c'est là que nous aurons l'équipement dont nous avons besoin", affirme Justin Marks avec conviction.

Ces derniers temps, on a entendu dire que l'actuel propriétaire de l'équipe Moto2, Sito Pons, allait jouer un rôle chez Trackhouse, après avoir été présenté il y a quelques mois chez RNF-Aprilia comme nouveau "Chief Revenue Officer". Mais le double champion du monde 250cc n'est prévu pour aucune tâche chez Trackhouse.

Des discussions ont-elles eu lieu avec Davide Brivio, l'ancien directeur de l'équipe Suzuki Ecstar, qui a résilié cette semaine son contrat Alpine en Formule 1 après trois ans et qui cherche un emploi dans le championnat du monde de MotoGP ?

Justin Marks : "Nous avons bien sûr parlé avec lui. Mais avons le team manager Wilco Zeelenberg, nous lui faisons confiance, c'est une personne clé importante pour nous. Wilco a ce groupe de personnes qui ont travaillé pour lui. Nous voulons garder ce groupe uni autant que possible, afin de réussir un bon début de saison. Notre équipe a beaucoup d'expérience, nous pouvons donc démarrer rapidement".

L'équipe MotoGP de Razlan Razali a perdu son sponsor principal trois années de suite, d'abord Petronas, puis WithU et enfin CryptoDATA.

L'équipe et la Dorna, ainsi qu'Aprilia Racing, souhaitent désormais la stabilité. "Je pense que nous pouvons assurer cette stabilité", a déclaré Justin Marks lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.