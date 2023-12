Justin Marks (Trackhouse): "Felice con Miguel & Raúl

Il nuovo Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team ha firmato un contratto con Dorna Sports S.L. per i prossimi tre anni e ha immediatamente rilevato i due slot MotoGP del team satellite RNF-Aprilia con i piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández, che sono sotto contratto con Aprilia Racing per il 2024 e dovrebbero ricevere, se possibile, le moto factory 2024.

Se le capacità e i tempi di consegna dell'Aprilia RS-GP24 non dovessero essere sufficienti prima dei test di Sepang di inizio febbraio, il team Trackhouse potrebbe comunque completare i test invernali con le RS-GP23 o, ad esempio, utilizzare solo una RS-GP24 per pilota a Sepang. Le specifiche esatte dovranno essere omologate solo il giovedì precedente la prima sessione di allenamento in Qatar, ovvero il 7 marzo 2024.

Trackhouse schiererà una coppia di piloti promettenti: Miguel Oliveira si è classificato due volte al secondo posto nel campionato mondiale (Moto3/2015, Moto2/2018) e Raúl Fernández si è classificato al secondo posto in Moto2 come esordiente nel 2021 con il team Red Bull Ajo-KTM, con otto vittorie in questa stagione da esordiente - un record.

Ma qual è il pilota ideale del team Trackhouse Justin Marks per la MotoGP del futuro?

"In questo momento siamo molto contenti di avere Miguel e Raúl in squadra. Questi ragazzi rappresentano entrambe le estremità dello spettro. Con Miguel abbiamo una sorta di veterano che ha guidato molte moto diverse, che è molto calcolatore e ha un'immensa quantità di esperienza. Abbiamo anche Raúl, giovane e desideroso di dimostrare al mondo di cosa è capace. Siamo davvero soddisfatti di questa costellazione".

"Se guardo al nostro piano a lungo termine, tutti questi grandi piloti di punta vogliono correre in un team ufficiale. Ma se riusciamo a costruire un team indipendente forte, possiamo attrarre alcune delle più grandi stelle di questo sport. Potrebbero essere in grado di vincere in un team factory, ma forse potrebbero farlo in un team trackhouse. Mi piacerebbe convincere i migliori piloti di questo sport a unirsi a noi. Ma ci vorrà del tempo, dobbiamo prima affermarci. Per ora abbiamo contratti con Raúl e Miguel".

A proposito: Pramac Racing partecipa alla MotoGP con moto Ducati dal 2005. La prima vittoria è stata festeggiata al GP di Spielberg del 2021 con Jorge Martin; il team Mooney VR46 di Rossi, invece, ha vinto al secondo anno - 2023 con Marco Bezzecchi a Las Termas de Río Hondo. Tech3 è entrato nella classe regina nel 2022 e ha vinto per la prima volta nel 2020 con Oliveira (KTM) a Spielberg e Portimão.

"Sono lieto di poter gareggiare in stretta collaborazione con Aprilia, che ci fornirà l'attrezzatura di cui abbiamo bisogno", ha dichiarato Justin Marks.

Recentemente si è diffusa la voce che l'ex proprietario di un team di Moto2, Sito Pons, avrebbe assunto un ruolo in Trackhouse dopo essere stato presentato qualche mese fa come nuovo "Chief Revenue Officer" di RNF-Aprilia. Tuttavia, il due volte campione del mondo 250cc non è destinato ad alcun ruolo in Trackhouse.

Ci sono stati colloqui con l'ex responsabile del team Suzuki-Ecstar Davide Brivio, che questa settimana ha rescisso il contratto con Alpine in Formula 1 dopo tre anni e sta cercando un lavoro nel Campionato del Mondo MotoGP?

Justin Marks: "Certo che abbiamo parlato con lui. Ma abbiamo il team manager Wilco Zeelenberg, ci fidiamo di lui, è una persona importante per noi. Wilco ha un gruppo di persone che hanno lavorato per lui. Vogliamo mantenere questo gruppo il più possibile unito per poter iniziare bene la stagione. La nostra squadra ha molta esperienza, quindi possiamo iniziare rapidamente".

Il team MotoGP di Razlan Razali ha perso il suo sponsor principale per tre anni di fila, prima Petronas, poi WithU e più recentemente CryptoDATA.

Il team, Dorna e Aprilia Racing vogliono ora stabilità. "Presumo che noi possiamo fornire questa stabilità", ha spiegato Justin Marks in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.