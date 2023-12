Justin Marks (Trackhouse): "Feliz com Miguel e Raúl"

O novo proprietário da equipa Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, está satisfeito com a sua dupla de pilotos de 2024, Oliveira e Fernández. "Mas um dia queremos atrair os melhores pilotos do desporto", afirma.

A nova Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team assinou um contrato com a Dorna Sports S.L. para os próximos três anos e assumiu imediatamente as duas vagas de MotoGP da equipa satélite RNF-Aprilia com os pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández, que estão sob contrato com a Aprilia Racing para 2024 e devem receber motos de fábrica de 2024, se possível.

Se as capacidades e os prazos de entrega da Aprilia RS-GP24 não forem suficientes antes do teste de Sepang, no início de fevereiro, a equipa Trackhouse pode ainda completar os testes de inverno com as máquinas RS-GP23 ou, por exemplo, utilizar apenas uma RS-GP24 por piloto em Sepang. A especificação exacta só terá então de ser homologada na quinta-feira antes da primeira sessão de treinos do Qatar, ou seja, a 7 de março de 2024.

A Trackhouse vai alinhar com uma dupla de pilotos promissora, uma vez que Miguel Oliveira foi duas vezes vice-campeão mundial (Moto3/2015, Moto2/2018) e Raúl Fernández foi vice-campeão de Moto2 como estreante em 2021 com a equipa Red Bull Ajo-KTM, com oito vitórias esta época como estreante - um recorde.

Mas qual é o piloto de MotoGP ideal para o futuro do proprietário da equipa Trackhouse, Justin Marks?

"Neste momento, estamos muito entusiasmados por ter o Miguel e o Raúl na equipa. Estes rapazes representam os dois extremos do espetro. Com o Miguel temos um tipo de veterano que já pilotou muitas motas diferentes, que é muito calculista e tem uma enorme experiência. Temos também o Raúl, que é jovem e está ansioso por provar ao mundo aquilo de que é capaz. Estamos muito satisfeitos com esta constelação".

"Quando olho para o nosso plano a longo prazo, todos estes grandes pilotos de topo querem correr numa equipa de trabalho. Mas se conseguirmos construir uma equipa independente forte, podemos atrair algumas das maiores estrelas do desporto. Eles podem ser capazes de vencer numa equipa de fábrica, mas talvez o consigam fazer numa equipa de pista. Gostaria muito de convencer os melhores pilotos do desporto a juntarem-se a nós. Mas isso vai demorar algum tempo, temos de nos estabelecer primeiro. Para já, temos contratos com o Raúl e o Miguel".

A propósito: a Pramac Racing está envolvida no MotoGP com motos Ducati desde 2005. A primeira vitória foi celebrada no GP de Spielberg de 2021 com Jorge Martin; a equipa Mooney VR46 de Rossi, por outro lado, venceu no seu segundo ano - 2023 com Marco Bezzecchi em Las Termas de Río Hondo. A Tech3 entrou para a categoria rainha em 2022 e venceu pela primeira vez em 2020 com Oliveira (KTM) em Spielberg e Portimão.

"Estou muito satisfeito por competirmos em estreita colaboração com a Aprilia, uma vez que eles nos vão fornecer o equipamento de que precisamos", disse Justin Marks.

Recentemente, surgiram rumores de que o antigo proprietário da equipa de Moto2, Sito Pons, iria assumir um papel na Trackhouse, depois de ter sido apresentado como o novo "Chief Revenue Officer" da RNF-Aprilia há alguns meses. No entanto, o bicampeão do mundo de 250cc não está destinado a qualquer função na Trackhouse.

Tem havido conversações com o antigo chefe da equipa Suzuki-Ecstar, Davide Brivio, que esta semana rescindiu o seu contrato com a Alpine na Fórmula 1 após três anos e está à procura de emprego no Campeonato do Mundo de MotoGP?

Justin Marks: "Claro que falámos com ele. Mas temos o chefe de equipa Wilco Zeelenberg, confiamos nele, é uma pessoa importante para nós. O Wilco tem um grupo de pessoas que trabalharam para ele. Queremos manter este grupo o mais unido possível para podermos começar bem a época. A nossa equipa tem muita experiência, por isso podemos começar rapidamente."

A equipa de MotoGP de Razlan Razali perdeu o seu principal patrocinador três anos consecutivos, primeiro a Petronas, depois a WithU e, mais recentemente, a CryptoDATA.

A equipa, a Dorna e a Aprilia Racing querem agora estabilidade. "Presumo que podemos proporcionar essa estabilidade", explicou Justin Marks numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

