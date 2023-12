Aleix Espargaró: "Necesitamos a Yamaha y a Honda"

Aunque ganó un sprint en 2023, Aleix Espargaró no es aficionado a las carreras de los sábados. El piloto de Aprilia terminó la temporada en sexta posición. El calendario de Grandes Premios, cada vez más apretado, le preocupa de vez en cuando.

Dorna está orgullosa de las cifras de asistencia al MotoGP este año. Oficialmente, más de 2,8 millones de espectadores asistieron a los veinte Grandes Premios. Los organizadores de Dorna creen que los aficionados también lo hicieron por las nuevas carreras al sprint del sábado.

Aleix Espargaró dice que no sabe qué pensar. "Pero si me dijeran que el año que viene vendría el triple de gente si tuviéramos 25 Grandes Premios en el calendario, los correría", dice el piloto de Aprilia.

"Me encanta este deporte, pero no somos máquinas. Tengo una vida estupenda. Yo vuelo un jueves en jet privado, pero mis técnicos vuelan el lunes y están en la pista el martes, y ganan mucho menos. Nadie tiene la respuesta perfecta para hacer que este deporte sea más popular. Soy crítico con el horario y el calendario, pero Dorna está trabajando duro en ello. Lo intentan todo para acercarnos a los aficionados y eso merece un respeto. Pero a veces es a nuestra costa", reflexiona el piloto de Granollers, de 34 años, en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.

También has comentado en el pasado los cambios en MotoGP. ¿Le preocupa el futuro de este deporte?

Sinceramente, no quiero pensar en eso. Me lo estoy pasando muy bien en este momento y quiero parar el mundo y mantener este impulso. Pero, por supuesto, no volveré a competir hasta dentro de diez o cinco años. Hacia finales del año pasado y principios de este hemos visto una mejora. Era una locura ver cuánta gente había en Le Mans y Jerez, o incluso en Barcelona. Espero que la popularidad siga creciendo.

Pero también hubo carreras como la del Red Bull Ring, que no fue muy emocionante...

Pero con la tecnología actual, en la que todo y todos están tan cerca, es difícil mantener el interés en todas las carreras. Creo que los ingenieros y la gente de Dorna deberían encontrar algún sitio en lo que se refiere a la tecnología, pero también al espectáculo.

Pero la tecnología se desarrolla tan rápido que no será fácil detenerla. Y en algún momento la tecnología puede detener el espectáculo. En mi opinión, el impacto de cosas como los dispositivos de holeshot, los dispositivos de altura trasera y la aerodinámica debería ser menor. Pero también creo que alguien como Carlos Ezpeleta (Director Deportivo de Dorna) es lo suficientemente inteligente como para encontrar ese equilibrio.

Y las concesiones a Honda y Yamaha forman parte de ello...

Absolutamente. En su día aceptaron dar concesiones a Aprilia, y por eso estamos donde estamos hoy. Esa es la realidad. Teníamos algunas ventajas (más motores, más días de test, desarrollo durante la temporada, nota) y las aprovechamos. Y ahora estamos ganando con las mismas armas. Para mí está claro que tenemos que aceptar que ahora ellos también reciban concesiones. Necesitamos a Yamaha y a Honda.

Todo el paddock conoce a tus gemelos Max y Mia. ¿Cómo reaccionarías si uno de ellos te dijera: "Papá, quiero ser piloto de MotoGP"?

Sería un momento muy difícil... Sea lo que sea lo que quieran hacer, les apoyaré en todo, pero convertirse en piloto de motos... eso será difícil para mí. Me encanta MotoGP, pero es muy peligroso. Tienen motos en casa, pero no les entusiasma este deporte.

Quieren verme ganar, pero no creo que piensen que sea nada especial para mí ganar carreras en moto. Si ganara partidos como tenista, también estarían orgullosos de mí. Prefiero que jueguen al tenis o al golf, o que sean arquitectos como su madre.