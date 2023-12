Aleix Espargaró : "Nous avons besoin de Yamaha et de Honda".

Dorna est fière de la fréquentation du MotoGP cette année. Officiellement, plus de 2,8 millions de spectateurs ont assisté aux vingt Grands Prix. Les fans l'ont fait aussi en raison des nouvelles courses de sprint du samedi, estiment les responsables de la Dorna.

Aleix Espargaró déclare à ce sujet qu'il ne sait pas quoi penser. "Mais s'ils disaient que l'année prochaine, il y aurait trois fois plus de monde si nous avions 25 GP au calendrier, je les conduirais", estime le pilote Aprilia.

"J'adore ce sport, mais nous ne sommes pas des machines. J'ai une vie géniale. J'arrive en jet privé un jeudi, mais mes techniciens partent le lundi et sont sur le circuit le mardi, et ils gagnent beaucoup moins. Personne n'a la réponse parfaite à la question de savoir comment rendre ce sport plus populaire. Je suis critique vis-à-vis de l'horaire et du calendrier, mais la Dorna travaille dur. Ils font tout pour nous rapprocher des fans, et cela mérite le respect. Mais parfois, cela se fait à nos dépens", réfléchit le pilote de 34 ans originaire de Granollers dans un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Par le passé, tu t'es également exprimé sur les changements en MotoGP. Es-tu inquiet pour l'avenir de ce sport ?

Très honnêtement, je ne veux pas penser à cela. Je passe un bon moment en ce moment et je veux arrêter le monde et continuer sur cette lancée ! Mais bien sûr, je ne vais pas courir encore dix ou cinq ans. Vers la fin de l'année dernière et au début de cette année, nous avons vu une amélioration. C'était fou de voir le nombre de personnes présentes au Mans et à Jerez, ou encore à Barcelone. J'espère que la popularité va continuer à croître.

Mais il y a aussi eu une course comme celle du Red Bull Ring, qui n'était pas très excitante...

Mais avec la technologie actuelle, qui fait que tout et tout le monde est si proche, il est difficile de garder toutes les courses intéressantes. Je pense que les ingénieurs et les gens de Dorna devraient se retrouver quelque part, en ce qui concerne la technologie, mais aussi le spectacle.

Mais la technologie évolue si vite qu'il ne sera pas facile de l'arrêter. Et à un moment donné, la technologie peut arrêter le show. L'influence de choses comme les holeshot devices, les rear-height devices et l'aero devrait à mon avis être moindre. Mais je pense aussi que quelqu'un comme Carlos Ezpeleta (Chief Sporting Officer de Dorna, ndlr) est assez intelligent pour trouver cet équilibre.

Et les concessions pour Honda et Yamaha en font partie...

Absolument. Ils ont accepté de donner des concessions à Aprilia à l'époque, et c'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. C'est la réalité. Nous avions quelques avantages (plus de moteurs, plus de jours de tests, développement pendant la saison, ndlr) et nous en avons profité. Et maintenant, nous gagnons avec les mêmes armes. Pour moi, c'est clair : nous devons accepter qu'ils obtiennent désormais aussi des concessions. Nous avons besoin de Yamaha et de Honda.

Tout le paddock connaît tes jumeaux Max et Mia. Comment réagirais-tu si l'un d'eux te disait : "Papa, je veux devenir pilote de MotoGP" ?

Ce serait un moment très difficile... Quoi qu'ils veuillent faire, je les soutiendrai en tout, mais devenir pilote de moto... ce sera difficile pour moi. J'adore le MotoGP, mais c'est tellement dangereux. Ils ont des motos chez eux, mais ne sont pas vraiment passionnés par ce sport.

Ils veulent me voir gagner, mais je ne pense pas qu'ils considèrent comme spécial le fait que je gagne des courses avec une moto. Si je gagnais des matches en tant que joueur de tennis, ils seraient aussi fiers de moi. Je préférerais les voir jouer au tennis ou au golf, ou qu'ils deviennent architectes comme leur mère.