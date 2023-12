Aleix Espargaró: "Abbiamo bisogno di Yamaha e Honda".

Sebbene abbia vinto una volata nel 2023, Aleix Espargaró non è un fan delle gare del sabato. Il pilota dell'Aprilia ha concluso la stagione al sesto posto. Il calendario dei Gran Premi in continua crescita lo preoccupa di tanto in tanto.

Dorna è orgogliosa dei dati di affluenza del MotoGP di quest'anno. Ufficialmente, più di 2,8 milioni di spettatori hanno assistito ai venti Gran Premi. Gli organizzatori della Dorna ritengono che i tifosi abbiano partecipato anche grazie alle nuove gare sprint del sabato.

Aleix Espargaró dice di non sapere cosa pensare. "Ma se mi dicessero che l'anno prossimo verrebbe il triplo della gente se avessimo 25 GP in calendario, ci andrei", dice il pilota dell'Aprilia.

"Amo questo sport, ma non siamo macchine. Ho una vita fantastica. Io arrivo il giovedì con un jet privato, ma i miei tecnici partono il lunedì e sono in pista il martedì, e guadagnano molto meno. Nessuno ha la risposta perfetta per rendere questo sport più popolare. Sono critico nei confronti del programma e del calendario, ma la Dorna ci sta lavorando molto. Fanno di tutto per avvicinarci ai tifosi e questo merita rispetto. Ma a volte è a nostre spese", spiega il 34enne di Granollers in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

In passato ha anche commentato i cambiamenti nella MotoGP. È preoccupato per il futuro di questo sport?

Onestamente, non voglio pensarci. Al momento mi sto divertendo molto e voglio fermare il mondo e mantenere questo slancio! Ma ovviamente non correrò per altri dieci o cinque anni. Verso la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno abbiamo visto un miglioramento. È stato pazzesco vedere quanta gente c'era a Le Mans e a Jerez, o anche a Barcellona. Spero che la popolarità continui a crescere.

Ma c'è stata anche una gara come quella del Red Bull Ring, che non è stata molto emozionante...

Ma con la tecnologia attuale, dove tutto e tutti sono così vicini, è difficile mantenere tutte le gare interessanti. Credo che gli ingegneri e le persone della Dorna debbano trovare un punto di incontro tra la tecnologia e lo spettacolo.

Ma la tecnologia si sta sviluppando così velocemente che non sarà facile fermarla. E a un certo punto la tecnologia può fermare lo spettacolo. L'impatto di cose come i dispositivi per l'holeshot, l'altezza del posteriore e l'aerodinamica dovrebbe essere minore, secondo me. Ma credo anche che qualcuno come Carlos Ezpeleta (Chief Sporting Officer di Dorna) sia abbastanza intelligente da trovare questo equilibrio.

E le concessioni per Honda e Yamaha fanno parte di questo...

Assolutamente. All'epoca hanno accettato di fare delle concessioni ad Aprilia, ed è per questo che siamo dove siamo oggi. Questa è la realtà. Avevamo alcuni vantaggi (più motori, più giorni di test, sviluppo durante la stagione, nota) e ne abbiamo approfittato. E ora stiamo vincendo con le stesse armi. Per me è chiaro che dobbiamo accettare il fatto che anche loro stanno ottenendo delle concessioni. Abbiamo bisogno di Yamaha e Honda.

Tutto il paddock conosce i suoi gemelli Max e Mia. Come reagirebbe se uno di loro dicesse: "Papà, voglio diventare un pilota di MotoGP"?

Sarebbe un momento molto difficile... Qualsiasi cosa vogliano fare, li sosterrò in tutto, ma diventare un pilota di moto... sarebbe difficile per me. Adoro la MotoGP, ma è così pericolosa. A casa hanno le moto, ma non sono molto entusiasti di questo sport.

Vogliono vedermi vincere, ma non credo che pensino che sia qualcosa di speciale per me vincere delle gare in moto. Se vincessi delle partite come tennista, anche loro sarebbero orgogliosi di me. Preferirei vederli giocare a tennis o a golf o diventare architetti come la loro mamma.