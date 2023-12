Aleix Espargaró: "Precisamos da Yamaha e da Honda"

A Dorna está orgulhosa dos números de assistência do MotoGP este ano. Oficialmente, mais de 2,8 milhões de espectadores assistiram aos vinte Grandes Prémios. Os organizadores da Dorna acreditam que os fãs também o fizeram por causa das novas corridas de sprint no sábado.

Aleix Espargaró diz que não sabe o que pensar. "Mas se eles dissessem que no próximo ano viriam três vezes mais pessoas se tivéssemos 25 GPs no calendário, eu iria correr", diz o piloto da Aprilia.

"Adoro este desporto, mas não somos máquinas. Tenho uma vida óptima. Chego à quinta-feira num jato privado, mas os meus técnicos saem na segunda-feira e estão na pista na terça-feira, e ganham muito menos. Ninguém tem a resposta perfeita para tornar o desporto mais popular. Sou crítico em relação ao calendário, mas a Dorna está a trabalhar arduamente nesse sentido. Eles tentam tudo para nos aproximar dos fãs e isso merece respeito. Mas, por vezes, é à nossa custa", reflecte o piloto de Granollers, de 34 anos, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Também já comentaste as mudanças no MotoGP no passado. Está preocupado com o futuro do desporto?

Honestamente, não quero pensar nisso. Estou a divertir-me imenso neste momento e quero parar o mundo e manter esta dinâmica! Mas é claro que não vou estar a correr durante mais dez ou cinco anos. No final do ano passado e no início deste ano, assistimos a uma melhoria. Foi uma loucura ver quantas pessoas estavam em Le Mans e Jerez, ou mesmo em Barcelona. Espero que a popularidade continue a crescer.

Mas também houve uma corrida como no Red Bull Ring, que não foi muito emocionante...

Mas com a tecnologia atual, em que tudo e todos estão tão próximos uns dos outros, é difícil manter todas as corridas interessantes. Penso que os engenheiros e as pessoas da Dorna devem encontrar um ponto de equilíbrio no que diz respeito à tecnologia, mas também ao espetáculo.

Mas a tecnologia está a desenvolver-se tão rapidamente que não será fácil pará-la. E, a certa altura, a tecnologia pode parar o espetáculo. Na minha opinião, o impacto de coisas como dispositivos de holeshot, dispositivos de altura traseira e aerofotogrametria deve ser menor. Mas também acredito que alguém como Carlos Ezpeleta (Diretor Desportivo da Dorna) é suficientemente inteligente para encontrar esse equilíbrio.

E as concessões para a Honda e a Yamaha fazem parte disso...

Sem dúvida. Eles concordaram em fazer concessões à Aprilia na altura, e é por isso que estamos onde estamos hoje. Essa é a realidade. Tínhamos algumas vantagens (mais motores, mais dias de testes, desenvolvimento durante a época, nota) e tirámos partido disso. E agora estamos a ganhar com as mesmas armas. Para mim é claro que temos de aceitar que eles agora também estão a receber concessões. Precisamos da Yamaha e da Honda.

Todo o paddock conhece os seus gémeos Max e Mia. Como é que reagiria se um deles dissesse: "Pai, quero ser piloto de MotoGP"?

Seria um momento muito difícil... Seja o que for que eles queiram fazer, apoiá-los-ei em tudo, mas tornar-se um piloto de motos... isso seria difícil para mim. Adoro o MotoGP, mas é muito perigoso. Eles têm motas em casa, mas não estão muito entusiasmados com o desporto.

Querem ver-me ganhar, mas acho que não pensam que seja nada de especial para mim ganhar corridas numa mota. Se eu ganhasse jogos como tenista, eles também ficariam orgulhosos de mim. Preferia vê-los jogar ténis ou golfe ou tornarem-se arquitectos como a mãe deles.