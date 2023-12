Pole of Poles Award : Pecco Bagnaia récompensé

Cette année encore, Tissot, chronométreur officiel du MotoGP, a récompensé les pilotes qui ont remporté le plus de pôles en 2023. Dans la catégorie MotoGP, Pecco Bagnaia a été récompensé pour la troisième fois consécutive.

Dans le cadre de la cérémonie de remise des prix du MotoGP à Valence, le "Tissot Pole of Poles Award" a été décerné cette année encore aux pilotes qui ont décroché le plus grand nombre de pole positions cette année. Le chronométreur officiel du championnat du monde de moto a distribué aux gagnants différents modèles de sa propre gamme de montres.

Au total, 25 pilotes se sont élancés de la pole position dans les trois catégories cette année, et 48 pilotes ont pu prendre le départ de la course depuis la première ligne de la grille.

Dans la catégorie MotoGP, le champion Pecco Bagnaia s'est une fois de plus imposé. La star Ducati a ainsi pu se réjouir de la distinction pour la troisième fois consécutive. Il s'est élancé sept fois de la première place sur la grille de départ et 15 fois de la première ligne. En guise de reconnaissance, le Turinois de 26 ans s'est vu remettre une montre Tissot PRX Automatic Chronograph.

Dans la catégorie Moto2, il y a eu 11 pole-sets cette année, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer et Aron Canet étant partis trois fois chacun de la meilleure place sur la grille. L'adolescent Acosta, qui a pris plus de départs depuis la première ligne qu'Aldeguer et Canet, a finalement pu se réjouir de la montre Tissot PRX Powermatic 80.

Dans la catégorie Moto3, le champion a également été récompensé par une montre Tissot T-Race MotoGP Chronograph. Jaume Masiá y est parvenu en conquérant six pôles à Austin, Silverstone, Misano, Inde, Motegi et Sepang.

Pôles positions 2023

MotoGP

Pecco Bagnaia 7

Jorge Martin 4

Marco Bezzecchi 3

Luca Marini 2

Aleix Espargaró 1

Alex Márquez 1

Marc Márquez 1

Maverick Viñales 1

Moto2

Pedro Acosta 3

Fermin Aldeguer 3

Aron Canet 3

Jake Dixon 2

Alonso Lopez 2

Sam Lowes 2

Celestino Vietti 2

Somkiat Chantra 1

Joe Roberts 1

Filip Salac 1

Moto3

Jaume Masiá 6

Ayumu Sasaki 5

Deniz Öncü 4

Collin Veijer 2

Dani Holgado 1

Diogo Moreira 1

David Munoz 1