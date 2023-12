Premio Polo dei Poli: Pecco Bagnaia premiato

Anche quest'anno Tissot, in qualità di cronometrista ufficiale della MotoGP, ha premiato i piloti che hanno conquistato il maggior numero di pole nel 2023. Nella classe MotoGP, Pecco Bagnaia è stato premiato per la terza volta consecutiva.

Nell'ambito della cerimonia di premiazione della MotoGP a Valencia, anche quest'anno è stato consegnato il "Tissot Pole of Poles Award" ai piloti che hanno ottenuto il maggior numero di pole position quest'anno. Il cronometrista ufficiale del Campionato del Mondo di Motociclismo ha consegnato ai vincitori diversi modelli della sua gamma di orologi.

Quest'anno sono stati 25 i piloti che sono partiti dalla pole position in tutte e tre le classi, con 48 piloti che hanno iniziato la gara dalla prima fila.

Nella classe MotoGP, il campione Pecco Bagnaia si è imposto ancora una volta. Il campione della Ducati è stato felice di conquistare il titolo per la terza volta consecutiva. È partito dalla prima posizione in griglia per sette volte e dalla prima fila per 15 volte. Come riconoscimento, il 26enne torinese ha ricevuto un orologio Tissot PRX Automatic Chronograph.

Quest'anno sono state 11 le pole position nella classe Moto2, con Pedro Acosta, Fermin Aldeguer e Aron Canet che sono partiti tre volte dalla migliore posizione in griglia. L'orologio Tissot PRX Powermatic 80 è andato all'adolescente Acosta, che è partito in prima fila più di Aldeguer e Canet.

Anche il campione della classe Moto3 è stato felice di ricevere il premio e un orologio Tissot T-Race MotoGP Chronograph. Jaume Masiá ha ottenuto questo risultato conquistando sei pole position ad Austin, Silverstone, Misano, India, Motegi e Sepang.

Pole position 2023

MotoGP

Pecco Bagnaia 7

Jorge Martin 4

Marco Bezzecchi 3

Luca Marini 2

Aleix Espargaró 1

Alex Márquez 1

Marc Márquez 1

Maverick Viñales 1

Moto2

Pedro Acosta 3

Fermin Aldeguer 3

Aron Canet 3

Jake Dixon 2

Alonso Lopez 2

Sam Lowes 2

Celestino Vietti 2

Somkiat Chantra 1

Joe Roberts 1

Filip Salac 1

Moto3

Jaume Masiá 6

Ayumu Sasaki 5

Deniz Öncü 4

Collin Veijer 2

Dani Holgado 1

Diogo Moreira 1

David Munoz 1