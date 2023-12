Prémio Pólo dos Pólos: Pecco Bagnaia homenageado

Como parte da cerimónia de entrega de prémios do MotoGP em Valência, o "Prémio Tissot Pole of Poles" foi mais uma vez entregue este ano aos pilotos que asseguraram o maior número de pole positions este ano. O cronometrista oficial do Campeonato do Mundo de Motociclismo presenteou os vencedores com vários modelos da sua própria gama de relógios.

Um total de 25 pilotos arrancaram da pole nas três classes este ano, com 48 pilotos a começarem a corrida na primeira linha.

Na classe de MotoGP, o campeão Pecco Bagnaia voltou a vencer. A estrela da Ducati ficou muito contente por conquistar as honras pela terceira vez consecutiva. Ele partiu do primeiro lugar da grelha sete vezes e da primeira linha 15 vezes. Como reconhecimento, o jovem de 26 anos de Turim foi presenteado com um relógio Tissot PRX Automatic Chronograph.

Houve 11 pole-setters na classe Moto2 este ano, com Pedro Acosta, Fermin Aldeguer e Aron Canet a partirem da melhor posição da grelha por três vezes cada. O relógio Tissot PRX Powermatic 80 foi para o adolescente Acosta, que teve mais partidas da primeira linha do que Aldeguer e Canet.

Foi também o campeão da categoria de entrada Moto3 que teve o prazer de receber o prémio e um relógio Tissot T-Race MotoGP Chronograph. Jaume Masiá alcançou este objetivo ao conseguir seis poles em Austin, Silverstone, Misano, Índia, Motegi e Sepang.

Posições na pole 2023

MotoGP

Pecco Bagnaia 7

Jorge Martin 4

Marco Bezzecchi 3

Luca Marini 2

Aleix Espargaró 1

Alex Márquez 1

Marc Márquez 1

Maverick Viñales 1

Moto2

Pedro Acosta 3

Fermin Aldeguer 3

Aron Canet 3

Jake Dixon 2

Alonso Lopez 2

Sam Lowes 2

Celestino Vietti 2

Somkiat Chantra 1

Joe Roberts 1

Filip Salac 1

Moto3

Jaume Masiá 6

Ayumu Sasaki 5

Deniz Öncü 4

Collin Veijer 2

Dani Holgado 1

Diogo Moreira 1

David Munoz 1