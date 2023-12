Marc Márquez : "Il faut mettre la charrue avant les boeufs".

Les adieux de Marc Márquez à Honda ont été chargés d'émotion, comme l'a souligné l'octuple champion lors de sa dernière apparition en tant que pilote officiel Repsol Honda lors de la finale de la saison à Valence. Néanmoins, l'impatience est grande à l'idée d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec Ducati, même si le pilote de 30 ans originaire de Cervera sait qu'il devra relever un défi de taille s'il veut s'imposer face à ses nouveaux collègues de la marque, Francesco "Pecco" Bagnaia et Jorge Martin.

Dans le cadre du dernier week-end de course, il a déclaré en pensant au champion : "Félicitations à Pecco ! Il a réussi la tâche la plus difficile qu'un pilote puisse accomplir, à savoir défendre son titre de champion du monde. C'est déjà très difficile de conquérir la couronne, mais c'est encore plus difficile de la défendre. Il y est parvenu, et ce malgré la pression exercée sur lui par Jorge Martin".

"Mais j'ai hâte d'analyser ses données et de voir comment il y est parvenu. Car lui et Martin sont actuellement les garçons les plus rapides sur le circuit", a poursuivi l'Espagnol. Et d'insister : "Par le passé, les pilotes qui sont passés chez Honda ont copié mon style, peut-être que je dois maintenant copier le leur. Je dois maintenant mettre la charrue avant les boeufs et comprendre comment ils roulent, car ils roulent depuis de nombreuses années et bien sûr, ils seront super rapides".

Interrogé sur les faiblesses de Bagnaia et Martin, Márquez a déclaré : "Il est très difficile de trouver des faiblesses pour le moment. Car certes, il semble actuellement que chaque pilote puisse être temporairement rapide sur la Ducati. Mais seuls Pecco et Martin ont réussi à le faire de manière constante tout au long de la saison. Comprendre cela sera certainement très intéressant".

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.