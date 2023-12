Marc Márquez: "Ora bisogna ribaltare la situazione".

L'addio alla Honda di Marc Márquez è stato emozionante, come ha sottolineato l'otto volte campione nella sua ultima apparizione come pilota ufficiale Repsol Honda nel finale di stagione a Valencia. Tuttavia, non vede l'ora di iniziare il nuovo capitolo della sua carriera con la Ducati, anche se il 30enne di Cervera sa che dovrà superare una sfida importante se vuole prevalere sui suoi nuovi colleghi di marca Francesco "Pecco" Bagnaia e Jorge Martin.

Durante l'ultimo weekend di gara, ha detto a proposito del campione: "Congratulazioni a Pecco! È riuscito nel compito più difficile che un pilota possa affrontare, ovvero difendere il titolo mondiale. È molto difficile vincere il titolo, ma è ancora più difficile difenderlo. Lui ci è riuscito, anche se Jorge Martin gli ha messo molta pressione".

"Ma non vedo l'ora di analizzare i suoi dati e vedere come ci è riuscito. Perché lui e Martin sono attualmente i più veloci in pista", ha proseguito lo spagnolo. E ha sottolineato: "In passato, i piloti che sono passati alla Honda hanno copiato il mio stile, forse ora devo copiare il loro. Ora devo cambiare le carte in tavola e capire come guidano, perché loro guidano da molti anni e ovviamente saranno velocissimi".

Alla domanda sui punti deboli di Bagnaia e Martin, Márquez ha risposto: "Al momento è molto difficile individuare dei punti deboli. Al momento sembra che ogni pilota della Ducati possa essere veloce a volte. Ma solo Pecco e Martin sono riusciti a farlo in modo costante per tutta la stagione. Capire questo sarà sicuramente molto interessante".

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.