Marc Márquez: "Agora temos de virar o jogo"

Marc Márquez vai começar um novo capítulo com a Ducati depois de deixar a Honda. Ele sabe que o espera uma tarefa difícil, pois terá de se afirmar contra o campeão Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

por Otto Zuber - Automatic translation from German

A despedida de Marc Márquez da Honda foi emocionante, como o octacampeão sublinhou na sua última aparição como piloto de fábrica da Repsol Honda no final da época em Valência. No entanto, está ansioso pelo novo capítulo da sua carreira com a Ducati, apesar de o piloto de Cervera, de 30 anos, saber que terá de ultrapassar um grande desafio se quiser prevalecer contra os seus novos colegas de marca Francesco "Pecco" Bagnaia e Jorge Martin.

Durante o último fim de semana de corridas, disse a propósito do campeão: "Parabéns ao Pecco! Ele dominou a tarefa mais difícil que um piloto pode enfrentar, nomeadamente defender o título mundial. É muito complicado ganhar o título, mas é ainda mais difícil defendê-lo. Ele conseguiu fazê-lo, apesar de ter sido difícil para ele defender o título. Ele conseguiu fazê-lo, apesar de Jorge Martin ter colocado muita pressão sobre ele."

"Mas estou ansioso por analisar os seus dados e ver como é que ele o fez. Porque ele e o Martin são atualmente os mais rápidos em pista", continuou o espanhol. E enfatizou: "No passado, os pilotos que mudaram para a Honda copiaram o meu estilo, talvez agora eu tenha que copiar o deles. Agora tenho de inverter a situação e perceber como é que eles correm, porque já correm há muitos anos e é claro que vão ser super rápidos."

Questionado sobre os pontos fracos de Bagnaia e Martin, Márquez disse: "É muito difícil identificar quaisquer pontos fracos neste momento. De momento parece que todos os pilotos da Ducati podem ser rápidos em certas alturas. Mas apenas Pecco e Martin conseguiram fazer isso de forma consistente ao longo da época. Compreender isso será certamente muito interessante."

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.