Pedro Acosta, debutante en MotoGP: "Aún tengo mucho que aprender"

Pedro Acosta ya ha debutado en MotoGP. En el test de Valencia, el Campeón del Mundo de Moto2 salió a la pista con la RC16 del GASGAS Factory Racing Tech3 Team y ofreció una actuación decente. Al final, se quedó a sólo 1,2 segundos del mejor tiempo del día, marcado por el debutante de Aprilia Maverick Viñales.

No es ajeno a los éxitos rápidos, ya que Acosta ya brilló en la Red Bull Rookies Cup, que ganó en 2020. Un año después, se proclamó campeón del mundo en su temporada de debut en Moto3. Comenzó el año con un segundo puesto en la carrera inaugural de la temporada en Qatar.

En la segunda carrera, en el Circuito Internacional de Losail, que se disputó en la misma pista debido a la pandemia de coronavirus, celebró su primera victoria en un GP, a la que siguieron dos triunfos más en las siguientes pruebas de fuerza, en Portugal y Jerez. Tres victorias más en Sachsenring, el Red Bull Ring y el Circuito Internacional del Algarve le bastaron para asegurarse el título mundial más adelante en la temporada.

Echando la vista atrás, Acosta admite en una entrevista en vídeo en "MotoGP.com": "Uno de mis mayores problemas fue ganar justo después de entrar en el Campeonato del Mundo. No sabía lo que era luchar en un campeonato y no ganar cuando tienes que remontar. Todo sucedió tan rápido y tan pronto, era muy joven y no sabía lo que era tener un mal año".

Luego lo experimentó en Moto2, a la que ascendió tras su triunfo en el título. "Me faltaba feeling con la moto y me caía mucho. Ahora sé lo que es tener un año difícil. Entiendo lo que es luchar por conseguir un objetivo", dice Acosta.

El año que viene, el Campeón del Mundo de Moto2 más joven de todos los tiempos se enfrenta a un reto especialmente grande, ya que Acosta competirá en la categoría de MotoGP con los colores del GASGAS Factory Racing Tech3 Team. "No tengo expectativas, porque con ellas viene la presión, y cuando esa presión está ahí, es muy fácil cometer errores", dice.

"Si cometes errores, entonces no aprendes y no puedes mejorar. Y si no sigues mejorando, en algún momento te tienes que ir a casa", subraya Acosta, y añade con modestia: "Ahora tendré que pasar por la transición de niño mayor a joven y aprender mucho antes de poder competir. Pero me tomaré el tiempo necesario para hacerlo".