Pedro Acosta, débutant en MotoGP : "Il faut encore apprendre beaucoup".

Pedro Acosta a déjà fait ses débuts en MotoGP. Lors du test de Valence, le champion du monde Moto2 a pris le guidon de la RC16 du team GASGAS Factory Racing Tech3 et a réalisé une bonne performance. Au final, il lui a manqué à peine 1,2 seconde pour réaliser le meilleur temps du jour, celui du routinier Aprilia Maverick Viñales.

Ce succès rapide ne lui est pas inconnu puisqu'Acosta avait déjà brillé dans la Red Bull Rookies Cup, qu'il avait remportée en 2020. Un an plus tard, il a été couronné champion du monde lors de sa saison rookie en Moto3. Il a commencé l'année par une deuxième place lors de l'ouverture de la saison au Qatar.

Dès la deuxième course sur le Losail International Circuit, qui se déroulait sur le même circuit en raison de la pandémie de Corona, il a fêté sa première victoire en GP, suivie de deux autres victoires lors des épreuves de force suivantes au Portugal et à Jerez. Trois autres victoires sur le Sachsenring, le Red Bull Ring et l'Algarve International Circuit lui ont permis de remporter le titre de champion du monde plus tard dans la saison.

Rétrospectivement, Acosta avoue dans une interview vidéo sur "MotoGP.com" : "L'un de mes plus gros problèmes a été de gagner juste après être entré dans le championnat du monde. Je ne savais pas ce que cela faisait d'avoir du mal dans un championnat et de ne pas gagner, de devoir se battre pour revenir. Tout s'est passé si vite, et si tôt, j'étais encore si jeune et je ne savais pas ce que c'était d'avoir une mauvaise année".

Il a ensuite fait cette expérience en Moto2, qu'il a rejoint après son triomphe pour le titre. "Il me manquait le feeling avec la moto et je tombais souvent. Maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir une année difficile. Je comprends ce que c'est que de se battre pour atteindre un objectif", déclare Acosta à ce sujet.

L'année prochaine, un défi particulièrement important attend désormais le plus jeune champion du monde Moto2 de tous les temps, puisqu'Acosta portera les couleurs de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 dans la catégorie MotoGP. "Je n'ai pas d'attentes, car avec celles-ci vient la pression, et quand elle est là, tu fais facilement des erreurs", sait-il.

"Si tu fais des erreurs, tu n'apprends pas et tu ne peux donc pas t'améliorer. Et si tu ne t'améliores pas constamment, tu devras un jour rentrer chez toi", souligne Acosta, avant d'ajouter modestement : "Je vais maintenant passer du statut de vieil enfant à celui de jeune homme et je vais devoir apprendre beaucoup avant d'être compétitif. Mais je vais prendre le temps nécessaire pour cela".