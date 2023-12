Pedro Acosta, debuttante in MotoGP: "Ho ancora molto da imparare".

Pedro Acosta ha già fatto il suo debutto in MotoGP. Nel test di Valencia, il campione del mondo della Moto2 è sceso in pista in sella alla RC16 del team GASGAS Factory Racing Tech3 e ha offerto una prestazione discreta. Alla fine, ha ottenuto un distacco di soli 1,2 secondi dal tempo più veloce della giornata, ottenuto dal debuttante Aprilia Maverick Viñales.

Acosta non è nuovo a successi rapidi, poiché ha già brillato nella Red Bull Rookies Cup, che ha vinto nel 2020. Un anno dopo è stato incoronato campione del mondo nella sua stagione da esordiente in Moto3. Ha iniziato l'anno con un secondo posto all'apertura della stagione in Qatar.

Alla seconda gara sul Circuito Internazionale di Losail, disputata sulla stessa pista a causa della pandemia di coronavirus, ha festeggiato la sua prima vittoria in un GP, seguita da altri due successi nelle successive prove di forza in Portogallo e a Jerez. Altre tre vittorie al Sachsenring, al Red Bull Ring e al Circuito Internazionale dell'Algarve sono state sufficienti per assicurarsi il titolo mondiale nel corso della stagione.

Guardando al passato, Acosta ammette in un'intervista video su "MotoGP.com": "È stato uno dei miei più grandi problemi il fatto di aver vinto subito dopo essere entrato nel Campionato del Mondo. Non sapevo cosa si provasse a lottare in un campionato e a non vincere quando si deve lottare per tornare indietro. È successo tutto così in fretta e così presto, ero così giovane e non sapevo cosa significasse avere un anno negativo".

L'ha sperimentato anche in Moto2, dove è stato promosso dopo il trionfo nel titolo. "Mi mancava il feeling con la moto e cadevo spesso. Ora so cosa significa avere un anno difficile. Ho capito cosa significa lottare per raggiungere un obiettivo", dice Acosta.

L'anno prossimo, il più giovane Campione del Mondo Moto2 di tutti i tempi dovrà affrontare una sfida particolarmente importante, poiché Acosta gareggerà nella classe MotoGP con i colori del Team GASGAS Factory Racing Tech3. "Non ho aspettative, perché con esse arriva la pressione, e quando c'è questa pressione è molto facile commettere errori", dice.

"Se si commettono errori, non si impara e non si può migliorare. E se non continui a migliorare, a un certo punto devi tornare a casa", sottolinea Acosta, aggiungendo con modestia: "Ora dovrò passare dalla fase di transizione da vecchio a giovane e imparare molto prima di poter competere. Ma mi prenderò il tempo necessario per farlo".