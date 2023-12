Pedro Acosta, estreante no MotoGP: "Ainda tenho muito que aprender

O campeão do mundo de Moto2, Pedro Acosta, vai lutar com as grandes estrelas do campeonato do mundo de motociclismo no próximo ano como estreante no MotoGP. O jovem espanhol insiste que vai entrar na categoria rainha sem quaisquer expectativas.

Pedro Acosta já fez a sua estreia no MotoGP. No teste de Valência, o Campeão do Mundo de Moto2 foi para a pista com a RC16 da GASGAS Factory Racing Tech3 Team e teve uma boa prestação. No final, ficou a apenas 1,2 segundos do melhor tempo do dia estabelecido pelo estreante da Aprilia, Maverick Viñales.

Ele não é estranho ao sucesso rápido, pois Acosta já brilhou na Red Bull Rookies Cup, que venceu em 2020. Um ano depois, foi coroado campeão do mundo na sua época de estreia na Moto3. Começou o ano com o segundo lugar na abertura da época no Qatar.

Na segunda corrida no Circuito Internacional de Losail, que teve lugar na mesma pista devido à pandemia de coronavírus, celebrou a sua primeira vitória num GP, a que se seguiram mais duas vitórias nas provas de força seguintes em Portugal e Jerez. Três outras vitórias em Sachsenring, no Red Bull Ring e no Circuito Internacional do Algarve foram suficientes para garantir o título mundial no final da época.

Olhando para trás, Acosta admite numa entrevista em vídeo ao "MotoGP.com": "Foi um dos meus maiores problemas o facto de ter ganho logo após ter entrado no Campeonato do Mundo. Não sabia o que era lutar num campeonato e não ganhar quando se tem de lutar para regressar. Tudo aconteceu tão rapidamente e numa fase tão precoce, eu era tão jovem e não sabia o que era ter um ano mau."

Ele experimentou isso na Moto2, para a qual foi promovido após a conquista do título. "Não sentia a moto e caí muitas vezes. Agora sei o que é ter um ano difícil. Sei o que é lutar para atingir um objetivo", diz Acosta.

No próximo ano, o mais jovem Campeão do Mundo de Moto2 de todos os tempos enfrenta agora um desafio particularmente grande, já que Acosta vai competir na classe de MotoGP com as cores da GASGAS Factory Racing Tech3 Team. "Não tenho expectativas, porque com elas vem a pressão e quando essa pressão existe, é fácil cometer erros", diz ele.

"Se cometermos erros, não aprendemos e não podemos melhorar. E se não continuamos a melhorar, temos de voltar para casa a dada altura", sublinha Acosta, acrescentando modestamente: "Agora vou ter de passar pela transição de miúdo velho para jovem e aprender muito antes de poder competir. Mas vou levar o tempo necessário para o fazer".