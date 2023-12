Marc Márquez admite: "No fui lo suficientemente maduro"

El 26 de noviembre de 2023, Marc Márquez disputó su última carrera por el momento sobre la Honda RC213V en el GP de Valencia. La superestrella de MotoGP cerraba así después de once años uno de los capítulos más exitosos de la historia del campeonato del mundo de motociclismo. El futuro piloto del Gresini Ducati habló de cómo ha evolucionado a lo largo de esta década en el Repsol Honda Team y de la importancia que la escudería japonesa ha tenido en su vida.

"El Repsol Honda Team ha sido el equipo que ha marcado mi carrera y mi vida desde el principio. Lo seguirán siendo siempre", comenzó el piloto de 30 años, inusualmente emocionado. "Estuve con ellos once años y juntos ganamos seis títulos mundiales. Nunca podré hacerlo con otro equipo. Siempre será la escuadra con la que he tenido más éxitos, tanto personales como deportivos."

Qué distingue al Marc de 2013 del Marc de hoy? "He aprendido mucho, sobre todo de los golpes bajos", responde el español, y subraya: "No se puede comparar a un chaval de 20 años con un hombre de 30 años. Todas las ideas que tengo en la cabeza son ahora mucho más claras y maduras". La decisión de dejar el equipo habría sido imposible a los 23 o 24 años. Sencillamente, no era lo bastante maduro para eso".

Desde que se rompió la parte superior del brazo en Jerez en 2020, el exitoso Márquez ha sufrido numerosas caídas y contratiempos. Sin embargo, afirma: "Mi carácter y mi sonrisa siguen siendo los mismos que antes. Pero sobre todo mis ganas de ganar siguen intactas. Estoy aquí para ganar. Tanto dentro como fuera de la pista, hago lo que me parece bien y lo que tengo que hacer para acabar en las primeras posiciones. Por eso nunca me arrepentiré de esta decisión".

Márquez ya ha subido 85 veces a lo más alto del podio en un Gran Premio (59 veces en la categoría reina). Ha revelado las tácticas que le han permitido tener tanto éxito: "A menudo no era el más rápido en carrera. Ganaba porque era el más listo o gestionaba la carrera de forma diferente a los demás. Afortunadamente, he ganado tantas carreras que no recuerdo todas, lo cual es un bonito logro".

Decir adiós al Repsol Honda Team después de once años juntos fue visiblemente difícil para el español: "¿Qué echaré de menos? Simplemente todo. Echaré de menos la entrada a boxes, los colores, la gente y la moto, simplemente todo. No he conocido otra cosa desde que empecé en MotoGP. Así que la pregunta debería ser más bien qué no echaré de menos".