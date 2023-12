Marc Márquez avoue : "Je n'étais pas assez mature

Au cours des onze dernières années, Marc Márquez et le team Repsol Honda ont marqué le MotoGP de leur empreinte. L'Espagnol nous confie aujourd'hui comment cette période l'a marqué et combien son départ a été difficile.

Le 26 novembre 2023, Marc Márquez a disputé sa dernière course sur la Honda RC213V lors du GP de Valence. Après onze ans, la superstar du MotoGP clôturait ainsi l'un des chapitres les plus réussis de l'histoire du championnat du monde de moto. Le futur pilote Gresini-Ducati a évoqué la manière dont il a évolué au sein du Repsol Honda Team au cours de cette décennie et la place que l'équipe japonaise a occupée dans sa vie.

"Depuis le début, le Repsol Honda Team est l'équipe qui a façonné ma carrière et ma vie. Ils le resteront à jamais", a commencé le pilote de 30 ans avec une émotion inhabituelle. "J'ai passé onze ans avec eux et ensemble, nous avons remporté six titres de champion du monde. Je ne pourrai jamais faire ça avec une autre équipe. Ils resteront toujours la troupe avec laquelle j'ai eu le plus de succès, tant sur le plan personnel que sportif".

Ce qui différencie le Marc de 2013 et le Marc d'aujourd'hui ? "J'ai particulièrement appris des coups bas", a répondu l'Espagnol, soulignant : "Tu ne peux pas comparer un homme de 20 ans avec un homme de 30 ans. Toutes les idées que j'ai dans la tête sont maintenant nettement plus claires et plus mûres. Une telle décision de quitter l'équipe aurait été impossible à 23 ou 24 ans. Je n'étais tout simplement pas encore assez adulte pour cela".

Depuis sa fracture de l'humérus à Jerez en 2020, Márquez, habitué au succès, a dû essuyer de nombreuses chutes et revers. Il a néanmoins affirmé : "Mon caractère et mon sourire sont toujours les mêmes qu'avant. Mais ma volonté de gagner, en particulier, reste intacte. Je suis ici pour gagner. Tant sur la piste qu'en dehors, je fais ce qui me semble juste et ce qu'il faut faire pour me hisser aux premières places. Je ne regretterai donc jamais cette décision".

Márquez est monté 85 fois sur la plus haute marche du podium lors d'un Grand Prix (dont 59 fois dans la catégorie reine). Concernant la tactique qui lui a permis de connaître un tel succès, il a révélé : "Souvent, je n'étais pas le plus rapide en course. J'ai gagné parce que j'étais le plus intelligent ou parce que j'ai géré la course d'une manière différente de tout le monde. Heureusement, j'ai remporté tellement de victoires que je ne me souviens pas de chacune d'entre elles, c'est un bel accomplissement".

Après onze années passées ensemble, l'Espagnol a visiblement eu du mal à faire ses adieux au team Repsol Honda : "Ce qui va me manquer ? Tout simplement tout. L'entrée du box, les couleurs, les gens et la moto, tout me manquera. Je ne connais rien d'autre depuis mes débuts en MotoGP. Donc la question devrait plutôt être : qu'est-ce qui ne va pas me manquer ?".