Marc Márquez ammette: "Non ero abbastanza maturo".

Marc Márquez e il Repsol Honda Team hanno lasciato il segno nella MotoGP negli ultimi undici anni. Lo spagnolo ha ora rivelato come questo periodo lo abbia formato e quanto sia stato difficile per lui dire addio.

Il 26 novembre 2023, Marc Márquez ha disputato la sua ultima gara in sella alla Honda RC213V nel GP di Valencia. La superstar della MotoGP chiude così, dopo undici anni, uno dei capitoli di maggior successo nella storia del campionato mondiale di motociclismo. Il futuro pilota della Gresini Ducati ha parlato di come è cresciuto nel corso del decennio nel Repsol Honda Team e dell'importanza che la squadra giapponese ha avuto nella sua vita.

"Il Repsol Honda Team è stata la squadra che ha plasmato la mia carriera e la mia vita fin dall'inizio. Lo sarà per sempre", ha esordito il trentenne in modo insolitamente emotivo. "Sono stato con loro per undici anni e insieme abbiamo vinto sei titoli mondiali. Non potrò mai farlo con un'altra squadra. Saranno sempre la squadra con cui ho avuto più successo, sia a livello personale che sportivo".

Cosa distingue il Marc del 2013 dal Marc di oggi? "Ho imparato molto, soprattutto dai colpi bassi", ha risposto lo spagnolo, sottolineando: "Non si può paragonare un ventenne con un trentenne. Tutte le idee che ho in testa ora sono molto più chiare e mature. Una decisione del genere di lasciare la squadra sarebbe stata impossibile a 23 o 24 anni. Semplicemente non ero abbastanza maturo per farlo".

Da quando si è rotto la parte superiore del braccio a Jerez nel 2020, Márquez ha subito numerose cadute e battute d'arresto. Tuttavia, ha affermato: "Il mio carattere e il mio sorriso sono ancora gli stessi di prima. Ma soprattutto la mia voglia di vincere rimane intatta. Sono qui per vincere. Sia in pista che fuori, faccio ciò che sento giusto per me e ciò che devo fare per finire nelle prime posizioni. Ecco perché non mi pentirò mai di questa decisione".

Márquez è già salito sul gradino più alto del podio 85 volte in un Gran Premio (59 volte nella classe regina). Ha rivelato le tattiche che gli hanno permesso di ottenere un tale successo: "Spesso non ero il più veloce in gara. Ho vinto perché sono stato il più intelligente o ho gestito la gara in modo diverso da tutti gli altri. Fortunatamente, ho vinto così tante gare che non me le ricordo tutte, il che è un bel risultato".

Dire addio al Repsol Honda Team dopo undici anni insieme è stato visibilmente difficile per lo spagnolo: "Cosa mi mancherà? Semplicemente tutto. Mi mancherà l'ingresso ai box, i colori, le persone e la moto, semplicemente tutto. Non ho conosciuto altro da quando ho iniziato a correre in MotoGP. Quindi la domanda dovrebbe essere piuttosto cosa non mi mancherà".