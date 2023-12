Marc Márquez admite: "Não fui suficientemente maduro"

Em 26 de novembro de 2023, Marc Márquez disputou a sua última corrida com a Honda RC213V no GP de Valência. A superestrela do MotoGP encerrou assim um dos capítulos mais bem sucedidos da história do campeonato do mundo de motociclismo ao fim de onze anos. O futuro piloto da Gresini Ducati falou sobre a sua evolução ao longo da década na Repsol Honda Team e a importância que a equipa japonesa teve na sua vida.

"A Repsol Honda Team tem sido a equipa que moldou a minha carreira e a minha vida desde o início. Continuará a sê-lo para sempre", começou o piloto de 30 anos, invulgarmente emotivo. "Estive com eles durante onze anos e juntos ganhámos seis títulos de campeão do mundo. Nunca poderei fazer isso com outra equipa. Eles serão sempre a equipa com quem tive mais sucesso, tanto a nível pessoal como desportivo."

O que é que distingue o Marc de 2013 do Marc de hoje? O que distingue o Marc de 2013 do Marc de hoje? "Aprendi muito, sobretudo com os golpes baixos", respondeu o espanhol, sublinhando: "Não se pode comparar um jovem de 20 anos com um homem de 30. Não se pode comparar um jovem de 20 anos com um homem de 30. Todas as ideias que tenho na cabeça são agora muito mais claras e maduras. Uma decisão destas, de deixar a equipa, teria sido impossível aos 23 ou 24 anos. Simplesmente não tinha maturidade suficiente para isso".

Desde que partiu a parte superior do braço em Jerez, em 2020, o bem-sucedido Márquez sofreu inúmeras quedas e contratempos. No entanto, afirmou: "O meu carácter e o meu sorriso continuam a ser os mesmos de antes. Mas a minha vontade de ganhar, em particular, continua inabalável. Estou aqui para ganhar. Tanto dentro como fora da pista, faço o que me parece correto e o que tenho de fazer para terminar nas primeiras posições. É por isso que nunca me vou arrepender desta decisão".

Márquez já subiu ao degrau mais alto do pódio 85 vezes num Grande Prémio (59 vezes na categoria rainha). Ele revelou as tácticas que lhe permitiram ter tanto sucesso: "Muitas vezes não fui o mais rápido na corrida. Ganhei porque fui o mais inteligente ou porque geri a corrida de uma forma diferente de todos os outros. Felizmente, ganhei tantas corridas que não me lembro de todas, o que é um bom feito".

Dizer adeus à equipa Repsol Honda depois de onze anos juntos foi visivelmente difícil para o espanhol: "Do que vou sentir falta? Simplesmente de tudo. Vou sentir falta da entrada nas boxes, das cores, das pessoas e da mota, simplesmente de tudo. Não conheço mais nada desde que comecei no MotoGP. Por isso, a pergunta deveria ser antes do que não vou sentir falta".