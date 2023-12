Ducati célèbre ses champions avec des modèles de réplique

Ducati a de bonnes raisons de faire la fête, car 2023 a été la saison la plus réussie de l'histoire du constructeur de Borgo Panigale. Les Italiens ont remporté le titre dans le championnat du monde MotoGP, Superbike et Supersport.

Pour fêter cela, les Italiens ont loué l'"Unipol Arena" à Casalecchio di Reno près de Bologne, située à environ cinq kilomètres du siège de Ducati, et invitent le soir du 15 décembre tous les fans à une fête pour les champions sous le slogan "Campioni in Festa" - dont le top 3 du championnat du monde MotoGP, le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Jorge Martin (Prima Pramac Racing) et Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing).

Ils seront rejoints par le champion du monde Superbike Álvaro Bautista et le champion Supersport Nicolò Bulega. Le directeur de la compétition de Ducati, Gigi Dall'Igna, était également présent sur scène.



En 2023, la domination du constructeur italien a été particulièrement écrasante dans le championnat du monde MotoGP - numériquement, les huit pilotes Desmosedici étaient nettement supérieurs à la concurrence, mais le palmarès parle de lui-même et a encore surpassé la saison précédente déjà très forte.



En 20 Grands Prix, Ducati a remporté 17 victoires dans les courses principales (dont 13 doubles victoires) grâce à six pilotes. Les deux sont des records - jamais un constructeur n'avait gagné autant en une saison dans la "première classe", jamais avec autant de pilotes différents (7 x Bagnaia, 4 x Martin, 3 x Bezzecchi, 1 x Zarco, 1 x Di Giannantonio, 1 x Bastianini).



Les huit pilotes de l'armada Ducati sont tous montés sur le podium en 2023, totalisant 43 podiums GP sur toute la distance et battant ainsi le record de 39 podiums pour Honda en 1997. Huit fois, il s'agissait d'un podium exclusivement Ducati. Sur l'ensemble de la saison, au moins un pilote Desmosedici est monté sur le podium lors de 46 courses GP consécutives.



A cela s'ajoutent 16 victoires en sprint (Martin 9 fois, Bagnaia 4 fois, Alex Márquez 2 fois, Bezzecchi 1 fois) et 17 pole positions. Sur l'ensemble de la saison, cela fait 60 Grands Prix consécutifs qu'au moins une Desmosedici se trouve sur la première ligne de départ.



Ducati a remporté le championnat du monde des constructeurs pour la quatrième fois consécutive et pour la cinquième fois au total. Pour la première fois, les Italiens ont remporté deux titres pilotes consécutifs : Pecco Bagnaia a été le premier pilote depuis Mick Doohan en 1998 à défendre avec succès le numéro 1 dans la "première classe". Avant lui, dans l'ère du MotoGP, seuls son mentor Valentino Rossi et Marc Márquez avaient réussi à remporter des titres consécutifs.



"L'impression avec ces chiffres, je l'accrocherais comme ça dans mon bureau", a souri Gigi Dall'Igna lors de la conférence de presse précédant la grande fête. "De seul constructeur avec des 'concessions', nous sommes maintenant devenus le seul constructeur sans concessions", n'a-t-il pas pu s'empêcher de lancer une petite pique.



Ducati avait également préparé une surprise : En l'honneur des champions du monde, pas moins de cinq répliques strictement limitées seront produites cette année avec la signature originale de chaque pilote :



-111 V2 dans le design Aruba.it de cette année par Bulega

- 219 V4S jaunes, au look des meetings Superbike de Misano et Jerez, en l'honneur du double champion SBK Bautista

-72 V4S noires au design Mooney-VR46 de Bezzecchi

- 189 V4S aux couleurs Prima-Pramac du vice-champion du monde MotoGP Martin

- 263 V4S avec le numéro 1 de Bagnaia, comme la réplique de Bautista en jaune.

Le palmarès de Ducati pour la saison MotoGP 2023 :

Pecco Bagnaia : 7 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 15 podiums GP au total, 7 pole positions.

Jorge Martin : 4 victoires en GP, 9 victoires en sprint, 8 podiums GP au total, 4 pole positions.

Marco Bezzecchi : 3 victoires en GP, 1 victoire en sprint, 7 podiums en GP, 3 pole positions.

Johann Zarco : 1 victoire en GP, 6 podiums au total.

Fabio Di Giannantonio : 1 victoire en GP, 2 podiums en GP au total.

Enea Bastianini : 1 victoire en GP.

Alex Márquez : 2 victoires en sprint, 2 podiums GP, 1 pole position.

Luca Marini : 2 podiums GP, 2 pole positions.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.