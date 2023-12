Ducati celebra i suoi campioni con modelli replica

Per festeggiare, gli italiani hanno affittato l'"Unipol Arena" di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, a circa cinque chilometri dalla sede della Ducati, e invitano tutti gli appassionati a una festa per i campioni la sera del 15 dicembre all'insegna del motto "Campioni in Festa" - tra cui i primi tre del Campionato del Mondo MotoGP, il Campione del Mondo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Jorge Martin (Prima Pramac Racing) e Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing).

A loro si aggiungono il campione del mondo Superbike Álvaro Bautista e il campione Supersport Nicolò Bulega. Sul palco era presente anche il boss di Ducati Racing Gigi Dall'Igna.



Il dominio della Casa italiana è stato particolarmente schiacciante nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2023: gli otto piloti della Desmosedici sono stati nettamente superiori alla concorrenza in termini di numeri, ma anche i risultati in pista parlano da soli e hanno superato ancora una volta la già forte stagione precedente.



In 20 Gran Premi, Ducati ha ottenuto 17 vittorie nelle gare principali (di cui 13 doppie vittorie) da parte di sei piloti. Entrambi sono record: mai prima d'ora un costruttore aveva vinto di più nella classe regina in una stagione, mai prima d'ora con così tanti piloti diversi (7 x Bagnaia, 4 x Martin, 3 x Bezzecchi, 1 x Zarco, 1 x Di Giannantonio, 1 x Bastianini).



Tutti gli otto piloti dell'armata Ducati sono saliti sul podio nel 2023, collezionando un totale di 43 podi in un GP su tutta la distanza e superando così il precedente record di 39 podi della Honda nel 1997. Otto volte si è trattato di un podio puramente Ducati. Nel corso della stagione, almeno un pilota Desmosedici è salito sul podio in 46 GP consecutivi.



Ci sono state anche 16 vittorie in volata (Martin 9 volte, Bagnaia 4 volte, Alex Márquez 2 volte, Bezzecchi 1 volta) e 17 pole position. Almeno una Desmosedici è stata in prima fila per ben 60 Gran Premi consecutivi.



Ducati ha vinto il Campionato Costruttori per la quarta volta consecutiva e per la quinta volta in assoluto. Per la prima volta, gli italiani hanno vinto due titoli piloti di fila: Pecco Bagnaia è stato il primo pilota dopo Mick Doohan nel 1998 a difendere con successo il numero 1 di partenza nella classe regina. Nell'era della MotoGP, solo il suo mentore Valentino Rossi e Marc Márquez erano riusciti a vincere titoli in anni consecutivi prima di lui.



"Appenderei la stampa con queste cifre nel mio ufficio", ha detto sorridendo Gigi Dall'Igna durante la conferenza stampa in vista della grande festa. "Da unico costruttore con 'concessioni', ora siamo diventati l'unico costruttore senza concessioni", ha detto, incapace di resistere a una piccola frecciatina.



Anche la Ducati aveva preparato una sorpresa: In onore dei campioni del mondo, quest'anno verranno prodotti cinque modelli replica rigorosamente limitati con la firma originale del rispettivo pilota:



-111 V2 nel design Aruba.it di quest'anno, realizzato da Bulega

- 219 V4S gialla, nel look dei meeting Superbike di Misano e Jerez in onore del due volte campione SBK Bautista

-72 V4S nero nel design Mooney VR46 di Bezzecchi

- 189 V4S con i colori Prima Pramac del secondo classificato in MotoGP Martin

- 263 V4S con il numero 1 di Bagnaia, come la replica di Bautista, in giallo.

I successi della Ducati nella stagione 2023 della MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vittorie di GP, 4 vittorie in volata, un totale di 15 podi di GP, 7 pole position.

Jorge Martin: 4 vittorie di GP, 9 vittorie in volata, un totale di 8 podi di GP, 4 pole position.

Marco Bezzecchi: 3 vittorie di GP, 1 vittoria in volata, un totale di 7 podi di GP, 3 pole position.

Johann Zarco: 1 vittoria in un GP, 6 podi in totale.

Fabio Di Giannantonio: 1 vittoria in un GP, 2 podi totali in un GP.

Enea Bastianini: 1 vittoria in un GP.

Alex Márquez: 2 vittorie in volata, 2 podi in GP, 1 pole position.

Luca Marini: 2 podi in GP, 2 pole position.

Classifica finale del Campionato mondiale di MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.